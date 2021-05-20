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Кличко рассказал, когда в последний раз виделся с Зеленским

Четверг, 20 мая 2021, 09:20
Фото УП

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что в последний раз виделся с президентом Владимиром Зеленским полгода назад, а глава ОПУ Андрей Ермак не отвечает его СМС.

Источник: Кличко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "У меня много вопросов есть, что касается развития столицы, касается региона, текущие вопросы. Но, к сожалению, я уже почти полгода президента не видел. И за последнюю неделю (когда в КГГА, во многих коммунальных предприятиях Киева и у чиновников проходили обыски – ред.) такого разговора (относительно обысков – ред.) не было".

Детали: С главой ОПУ, по словам Кличко, он виделся "где-то месяц, может, полтора назад", а на СМС он сейчас не отвечает. Мэр Киева добавил, что понимает, что Ермак "занят, имеет много дел".

Журналисты отметили, что 14 мая и Кличко, и Ермак были на открытии синагоги, и там у главы ОПУ можно было спросить, что сейчас происходит в столице.

На это мэр Киева ответил, что действительно видел Ермака, но "там была другая цель мероприятия" и он с ним не общался.

По мнению Кличко, причиной обострения и напряженности в отношениях с Офисом президента является политическая составляющая и вопросы контроля. 

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Предыстория:

  • 11 мая столичные прокуроры заявили, что совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.
  • По состоянию на 13 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручили уведомлениея о подозрении 11 лицам.
  • Относительно обвинений главы столицы Виталия Кличко, который назвал обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, в прокуратуре подчеркнули, что действуют согласно законодательству, в интересах государства, и заверили, что в этом нет никакой политики.
  • В Офисе президента заверили, что обвинения мэра Киева Виталия Кличко о давлении на столичную власть, безосновательны, а правоохранители провели работу и разоблачили коррупцию.
  • 18 мая прокурор Киева Олег Кипер заявил, что прокуратура Киева сообщила о подозрении в хищении бюджетных средств 9 бывшим и нынешним работникам коммунальных предприятий столицы. В делах, по которым уже предъявлены подозрения, нанесенный ущерб бюджета превышают 43 млн грн.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоЗеленскийКиев


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