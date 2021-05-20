Кличко рассказал, когда в последний раз виделся с Зеленским

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что в последний раз виделся с президентом Владимиром Зеленским полгода назад, а глава ОПУ Андрей Ермак не отвечает его СМС.

Источник: Кличко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "У меня много вопросов есть, что касается развития столицы, касается региона, текущие вопросы. Но, к сожалению, я уже почти полгода президента не видел. И за последнюю неделю (когда в КГГА, во многих коммунальных предприятиях Киева и у чиновников проходили обыски – ред.) такого разговора (относительно обысков – ред.) не было".

Детали: С главой ОПУ, по словам Кличко, он виделся "где-то месяц, может, полтора назад", а на СМС он сейчас не отвечает. Мэр Киева добавил, что понимает, что Ермак "занят, имеет много дел".

Журналисты отметили, что 14 мая и Кличко, и Ермак были на открытии синагоги, и там у главы ОПУ можно было спросить, что сейчас происходит в столице.

На это мэр Киева ответил, что действительно видел Ермака, но "там была другая цель мероприятия" и он с ним не общался.

По мнению Кличко, причиной обострения и напряженности в отношениях с Офисом президента является политическая составляющая и вопросы контроля.

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