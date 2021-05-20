Шмигаль більше не зміг працювати зі Степановим – Зеленський

Президент Володимир Зеленський пояснив, що Максима Степанова відправили у відставку з посади міністра охорони здоров'я, бо конфлікти між ним і прем'єр-міністром Денсом Шмигалем та головним санітарним лікарем Віктором Ляшком загострилися й загрожували дестабілізацією медичної системи.

Джерело: Зеленський на великій пресконференції до другої річниці його інавгурації

Пряма мова: "Це правда, прем'єр-міністр більше не зміг працювати з міністром охорони здоров'я паном Степановим.

Я не втручався в цю ситуацію достатньо довгий час. Чому? Тому що я боявся дестабілізації саме в "ковідний" час змінювати міністра охорони здоров'я. Чесно скажу, достатньо довго я був проти саме через дестабілізацію. Все ж таки міністр охорони здоров'я несе повну відповідальність, перш за все він несе відповідальність за боротьбу з COVID, вакцинацію населення тощо.

Ускладненн їхніх відносин – і я знаю деталі ускладнення, чому, за що – і я в цій ситуації був повністю на стороні прем'єр-міністра України.

Чому зараз? Тому що більше неможливо було працювати в такому режимі. Це дестабілізувало повністю атомосферу в міністерстві, у відносинах між міністром і урядом в цілому.

І в принципі складна ситуація між працюючими департаментами в міністерстві і складна ситуація між міністром і головним санітарним лікарем. В цій ситуації ми допустити такої дестабілізації просто не могли".

Деталі: За словами Зеленського, тому вибір був очевидний – і головний санітарний лікар "відповідає тепер за все".

Віктора Ляшка народні депутати призначили новим головою МОЗ за годину до пресконференції Володимир Зеленського. До цього Ляшко був заступником міністра й головним державним санітарним лікарем України.

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