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Шмигаль більше не зміг працювати зі Степановим – Зеленський

Четвер, 20 травня 2021, 13:33
Шмигаль більше не зміг працювати зі Степановим – Зеленський

Президент Володимир Зеленський пояснив, що Максима Степанова відправили у відставку з посади міністра охорони здоров'я, бо конфлікти між ним і прем'єр-міністром Денсом Шмигалем та головним санітарним лікарем Віктором Ляшком загострилися й загрожували дестабілізацією медичної системи.

Джерело: Зеленський на великій пресконференції до другої річниці його інавгурації 

Пряма мова: "Це правда, прем'єр-міністр більше не зміг працювати з міністром охорони здоров'я паном Степановим. 

Я не втручався в цю ситуацію достатньо довгий час. Чому? Тому що я боявся дестабілізації саме в "ковідний" час змінювати міністра охорони здоров'я. Чесно скажу, достатньо довго я був проти саме через дестабілізацію. Все ж таки міністр охорони здоров'я несе повну відповідальність, перш за все він несе відповідальність за боротьбу з COVID, вакцинацію населення тощо. 

Ускладненн їхніх відносин – і я знаю деталі ускладнення, чому, за що – і я в цій ситуації був повністю на стороні прем'єр-міністра України. 

Чому зараз? Тому що більше неможливо було працювати в такому режимі. Це дестабілізувало повністю атомосферу в міністерстві, у відносинах між міністром і урядом в цілому.

І в принципі складна ситуація між працюючими департаментами в міністерстві і складна ситуація між міністром і головним санітарним лікарем. В цій ситуації ми допустити такої дестабілізації просто не могли". 

Деталі: За словами Зеленського, тому вибір був очевидний – і головний санітарний лікар "відповідає тепер за все". 

Віктора Ляшка народні депутати призначили новим головою МОЗ за годину до пресконференції Володимир Зеленського. До цього Ляшко був заступником міністра й головним державним санітарним лікарем України. 

Передісторія:

  • 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія.
  • Максим Степанов був призначений міністром охорони здоров'я 30 березня 2020 року. 
  • Його звільнення прем'єр-міністр Денис Шмигаль мотивував провалом вакцинальної кампанії проти COVID-19.
  • Максим Степанов заявив, що залишає посаду міністра охорони здоров'я з чистим сумлінням.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: СтепановЗеленськийШмигаль МОЗЛяшко Віктор
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