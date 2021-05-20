Шмыгаль больше не смог работать со Степановым – Зеленский

Президент Владимир Зеленский объяснил, что Максима Степанова отправили в отставку с должности министра здравоохранения, потому что конфликты между ним и премьер-министром Денисом Шмыгалем и главным санитарным врачом Виктором Ляшко усугубились и угрожали дестабилизацией медицинской системы.

Источник: Зеленский на большой пресс-конференции ко второй годовщине его инаугурации

Прямая речь: "Это правда, премьер-министр больше не смог работать с министром здравоохранения господином Степановым.

Я не вмешивался в эту ситуацию достаточно долгое время. Почему? Потому что я боялся дестабилизации именно в "ковидное" время менять министра здравоохранения. Честно скажу, достаточно долго я был против именно из-за дестабилизации. Все же министр здравоохранения несет полную ответственность, прежде всего он несет ответственность за борьбу с COVID, вакцинацию населения и тому подобное.

Осложнение их отношений – и я знаю детали осложнения, почему, за что – и я в этой ситуации был полностью на стороне премьер-министра Украины.

Почему сейчас? Потому что больше невозможно было работать в таком режиме. Это дестабилизировало полностью атомосферу в министерстве, в отношениях между министром и правительством в целом.

И в принципе сложная ситуация между работающими департаментами в министерстве и сложная ситуация между министром и главным санитарным врачом. В этой ситуации мы допустить такой дестабилизации просто не могли".

Детали: По словам Зеленского, поэтому выбор был очевиден – и главный санитарный врач "отвечает теперь за все".

Виктора Ляшко народные депутаты назначили новым главой Минздрава за час до пресс-конференции Владимир Зеленский. До этого Ляшко был заместителем министра и главным государственным санитарным врачом Украины.

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