Президент Владимир Зеленский заявил, что мэр Киева Виталий Кличко после ряда обысков в коммунальных предприятиях столицы неправильно себя ведет с публикой. Президент заявил, что Кличко ему не конкурент, потому глава его Офиса не ворует.

Источник: глава государства на большой пресс-конференции 20 мая

Прямая речь: "Виталий Кличко мне ничего не сделал. Меня ничего не связывает с господином мэром, кроме одного, глава КГГА - это моя вертикаль и хочет он этого или не хочет это так и есть.

Я ничего не хочу говорить о нем плохого. Я с большим уважением отношусь к его победам, до того как он стал главой города.

Вопрос правоохранителей, что идет или 50, или 70 обысков в окружение господина Кличко. В Палатного, или какие там еще фамилии ... Так не надо было похищать деньги в бюджете...

Мой глава Офиса не ворует, поэтому мы не конкуренты".

Дополняется...