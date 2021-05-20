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Зеленский о Кличко: Мой глава Офиса не ворует, поэтому мы не конкуренты

Четверг, 20 мая 2021, 13:54

Президент Владимир Зеленский заявил, что мэр Киева Виталий Кличко после ряда обысков в коммунальных предприятиях столицы неправильно себя ведет с публикой. Президент заявил, что Кличко ему не конкурент, потому глава его Офиса не ворует.

Источник: глава государства на большой пресс-конференции 20 мая

Прямая речь: "Виталий Кличко мне ничего не сделал. Меня ничего не связывает с господином мэром, кроме одного, глава КГГА - это моя вертикаль и хочет он этого или не хочет это так и есть.

Я ничего не хочу говорить о нем плохого. Я с большим уважением отношусь к его победам, до того как он стал главой города.

Вопрос правоохранителей, что идет или 50, или 70 обысков в окружение господина Кличко. В Палатного, или какие там еще фамилии ... Так не надо было похищать деньги в бюджете...

Мой глава Офиса не ворует, поэтому мы не конкуренты".

Дополняется...

Алена Мазуренко, УП
Темы: Виталий КличкоЗеленскийКиевобыски


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