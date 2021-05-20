Президент Владимир Зеленский заявил, что мэр Киева Виталий Кличко после ряда обысков в коммунальных предприятиях столицы неправильно себя ведет с публикой. Президент заявил, что Кличко ему не конкурент, потому глава его Офиса не берет взятки.

Источник: глава государства на большой пресс-конференции 20 мая

Прямая речь: "Виталий Кличко мне ничего не сделал. Меня ничего не связывает с господином мэром, кроме одного, глава КГГА - это моя вертикаль и хочет он этого или не хочет – это так и есть.

Я ничего не хочу говорить о нем плохого. Я с большим уважением отношусь к его победам, до того как он стал главой города.

Вопрос правоохранителей, что идет или 50, или 70 обысков в окружение господина Кличко. У Палатного... там еще какие-то фамилии. Так не надо было похищать деньги в бюджете. Мне кажется, что это справедливо. Но я никого не отправляю.

Он, мне кажется, очень неправильно публично себя ведет.

Справедливый вопрос, что он хочет от меня? Почему? Потому что он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием. Постоянно, спросите у него. Даже приходит в Офис президента, когда я не готов с ним встретиться, потому что у меня не хватает времени.

Его избрали киевляне и я уважаю их выбор, но я президент Украины и на мне вопросы не только связанные со столицей. В столице есть менеджер и это он. Он обладает монополией власти.

Он обращался ко мне с просьбой, чтобы его не увольнял я, хотя имею полномочия. Я ему сказал: "Нет вопросов, пожалуйста, работайте. Показывайте результат. Только у меня просьба, там есть какие-то люди и вероятно у правоохранителей есть доказательства, не надо воровать деньги из бюджета Украины".

Относительно обновления его окружения - я его не видел, но это его выбор. У него вся власть".

Зеленский о конкуренции на выборах: "Во-первых, никто еще не решил идти на второй срок, во-вторых, его выбирала не страна, а киевляне, в-третьих, есть соцопросы и там, кажется, есть ответ на этот вопрос, в-четвертых, мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты".

Детали: По словам Зеленского, он не вмешивается в работу Кличко.

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