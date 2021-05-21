Блінкен і глава МЗС Канади обговорили ескалацію з боку Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Канади Марк Гарно обговорили агресію Росії щодо України, ескалацію насильства на Близькому Сході, а також дії Китаю.

Джерело: Укрінформ із посиланням на МЗС Канади

Дослівно: "Міністр Гарно й держсекретар Блінкен обговорили виклики, які створює Росія та її шкідливі дії, зокрема масштабні військові маневри, проведені без попереднього погодження поблизу України, а також незаконну анексію Криму".

"Співрозмовники спробували узгодити зусилля із реагування на виклики, які створюють дії Китаю для міжнародного порядку, заснованого на правилах, зокрема примусові й несправедливі економічні підходи та порушення прав людини".

Деталі: Дипломати також обговорили ескалацію насильства на Близькому Сході.

Крім того, йшлося про продовження співпраці з Китаєм у спільних сферах інтересів, таких як зміни клімату.

Зазначається, що двосторонні перемовини відбулися під час саміту Арктичної ради у столиці Ісландії.

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