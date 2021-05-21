Блінкен і глава МЗС Канади обговорили ескалацію з боку Росії
Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Канади Марк Гарно обговорили агресію Росії щодо України, ескалацію насильства на Близькому Сході, а також дії Китаю.
Джерело: Укрінформ із посиланням на МЗС Канади
Дослівно: "Міністр Гарно й держсекретар Блінкен обговорили виклики, які створює Росія та її шкідливі дії, зокрема масштабні військові маневри, проведені без попереднього погодження поблизу України, а також незаконну анексію Криму".
"Співрозмовники спробували узгодити зусилля із реагування на виклики, які створюють дії Китаю для міжнародного порядку, заснованого на правилах, зокрема примусові й несправедливі економічні підходи та порушення прав людини".
Деталі: Дипломати також обговорили ескалацію насильства на Близькому Сході.
Крім того, йшлося про продовження співпраці з Китаєм у спільних сферах інтересів, таких як зміни клімату.
Зазначається, що двосторонні перемовини відбулися під час саміту Арктичної ради у столиці Ісландії.
Передісторія:
- У березні Росія стягнула війська до українського кордону під приводом навчань.
- У США завили, що з 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону. США обіцяли підтримати Україну летальною зброєю.
- Країни НАТО вимагали деескалації від Росії.
- Президент Володимир Зеленський не виключає, що Росія триматиме Україну в напрузі через нарощування військового потенціалу біля наших кордонів до вересня.