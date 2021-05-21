Блинкен и глава МИД Канады обсудили эскалацию со стороны России
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Канады Марк Гарно обсудили агрессию России в отношении Украины, эскалацию насилия на Ближнем Востоке, а также действия Китая.
Источник: Укринформ со ссылкой на МИД Канады
Дословно: "Министр Гарно и госсекретарь Блинкен обсудили вызовы, которые создает Россия и ее вредные действия, в частности масштабные военные маневры, проводимые без предварительного согласования вблизи Украины, а также незаконною аннексию Крыма".
"Собеседники попытались согласовать усилия по реагированию на вызовы, которые создают действия Китая для международного порядка, основанного на правилах, в частности принудительные и несправедливые экономические подходы и нарушения прав человека".
Детали: Дипломаты также обсудили эскалацию насилия на Ближнем Востоке.
Кроме того, речь шла о продолжении сотрудничества с Китаем в общих сферах интересов, таких как изменения климата.
Отмечается, что двусторонние переговоры состоялись во время саммита Арктического совета в столице Исландии.
Предыстория:
- В марте Россия стянула войска к украинской границе под предлогом учений.
- В США заявили, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии у украинской границы. США обещали поддержать Украину летальным оружием.
- Страны НАТО требовали деэскалации от России.
- Президент Владимир Зеленский не исключает, что Россия будет держать Украину в напряжении из-за наращивания военного потенциала у наших границ до сентября.