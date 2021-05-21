Блинкен и глава МИД Канады обсудили эскалацию со стороны России

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Канады Марк Гарно обсудили агрессию России в отношении Украины, эскалацию насилия на Ближнем Востоке, а также действия Китая.

Источник: Укринформ со ссылкой на МИД Канады

Дословно: "Министр Гарно и госсекретарь Блинкен обсудили вызовы, которые создает Россия и ее вредные действия, в частности масштабные военные маневры, проводимые без предварительного согласования вблизи Украины, а также незаконною аннексию Крыма".

"Собеседники попытались согласовать усилия по реагированию на вызовы, которые создают действия Китая для международного порядка, основанного на правилах, в частности принудительные и несправедливые экономические подходы и нарушения прав человека".

Детали: Дипломаты также обсудили эскалацию насилия на Ближнем Востоке.

Кроме того, речь шла о продолжении сотрудничества с Китаем в общих сферах интересов, таких как изменения климата.

Отмечается, что двусторонние переговоры состоялись во время саммита Арктического совета в столице Исландии.

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