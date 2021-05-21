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Медведчук у суді: Звинувачення в так званій проросійськості я повністю відкидаю

П'ятниця, 21 травня 2021, 14:35
Медведчук у суді: Звинувачення в так званій проросійськості я повністю відкидаю

Народний депутат України фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук під час розгляду апеляційної скарги на домашній арешт заявив про політичне підґрунтя підозр, висунутих на його адресу.

Джерело: Медведчук, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Медведчука: "Повністю підтримую скарги адвокатів ... виступаю проти задоволення скарги прокуратури".

"Наша партія протягом останніх років виступає за мирне врегулювання на Донбасі. Ми виступаємо послідовно не тільки за мирне врегулювання, але і на захист російської мови ... на захист російськомовного населення, за відновлення відносин з Російською Федерацією, так як це є прерогативою і основою подальшого еконміческого і соціального розвитку нашої держави".

"Звинувачення в так званій проросійськості я повністю відкидаю, так як наша партія отримала мільйони голосів на виборах...".

Передісторія:

  • 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козакуоголосили про підозру. Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 ККУ).
  • В СБУ наголосили, що мають "аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором". Досудове розслідування триває.
  • 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій контролю.
  • Адвокати Медведчука внесли апеляцію на його домашній арешт. Також подав апеляцію Офіс генпрокурора: наполягає на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн. 
  • Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.

"Українська правда" в Threads

Теми: Медведчуксуд
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