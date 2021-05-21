Медведчук у суді: Звинувачення в так званій проросійськості я повністю відкидаю
Народний депутат України фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук під час розгляду апеляційної скарги на домашній арешт заявив про політичне підґрунтя підозр, висунутих на його адресу.
Джерело: Медведчук, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Медведчука: "Повністю підтримую скарги адвокатів ... виступаю проти задоволення скарги прокуратури".
"Наша партія протягом останніх років виступає за мирне врегулювання на Донбасі. Ми виступаємо послідовно не тільки за мирне врегулювання, але і на захист російської мови ... на захист російськомовного населення, за відновлення відносин з Російською Федерацією, так як це є прерогативою і основою подальшого еконміческого і соціального розвитку нашої держави".
"Звинувачення в так званій проросійськості я повністю відкидаю, так як наша партія отримала мільйони голосів на виборах...".
Передісторія:
- 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козакуоголосили про підозру. Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 ККУ).
- В СБУ наголосили, що мають "аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором". Досудове розслідування триває.
- 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій контролю.
- Адвокати Медведчука внесли апеляцію на його домашній арешт. Також подав апеляцію Офіс генпрокурора: наполягає на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн.
- Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.