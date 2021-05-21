Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Медведчук у суді: Звинувачення в так званій проросійськості я повністю відкидаю

П'ятниця, 21 травня 2021, 14:35

Народний депутат України фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук під час розгляду апеляційної скарги на домашній арешт заявив про політичне підґрунтя підозр, висунутих на його адресу.

Джерело: Медведчук, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Медведчука: "Повністю підтримую скарги адвокатів ... виступаю проти задоволення скарги прокуратури".

"Наша партія протягом останніх років виступає за мирне врегулювання на Донбасі. Ми виступаємо послідовно не тільки за мирне врегулювання, але і на захист російської мови ... на захист російськомовного населення, за відновлення відносин з Російською Федерацією, так як це є прерогативою і основою подальшого еконміческого і соціального розвитку нашої держави".

"Звинувачення в так званій проросійськості я повністю відкидаю, так як наша партія отримала мільйони голосів на виборах...".

Передісторія:

  • 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козакуоголосили про підозру. Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 ККУ).
  • В СБУ наголосили, що мають "аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором". Досудове розслідування триває.
  • 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій контролю.
  • Адвокати Медведчука внесли апеляцію на його домашній арешт. Також подав апеляцію Офіс генпрокурора: наполягає на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн. 
  • Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.

Теми: Медведчуксуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Турчинов розповів, що просив Медведчука передати Путіну

Крим без води: Москва каже про можливу гуманітарну катастрофу

Новий прокурор вчетверте закрив справу "Роттердам +"

Генерала Назарова виправдали у справі збитого над Луганськом літака Іл-76

фото, відео Апеляція Медвечука: під судом зібралися спортивні молодики, "свободівці" і Кива

фотоПонад $3,2 мільйона "общака" вилучили у затриманих "ворів у законі"

Усі новини...
Медведчук
Апеляція Медвечука: під судом зібралися спортивні молодики, "свободівці" і Кива
Наближений до Лукашенка і Медведчука олігарх заробив 320 млн на "Великому будівництві" – Схеми
Медведчук: На переговори з бойовиками офіційно вповноважили Турчинов і Порошенко
Останні новини
16:17
Молдова відновлює роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною
15:47
Петрашко: У міністра економіки завжди має бути посада першого віцепрем'єра
15:44
Заборона російським туристам їхати до Туреччини створила можливості для українців – посол
15:43
Турчинов розповів, що просив Медведчука передати Путіну
15:43
відеоСтоличний фотограф схиляв дітей до порносесій
15:42
Уряд призначив тимчасового керівника "Укравтодору"
15:40
Обласні адміністрації пропонують школам взяти участь в конкурсі на найкращий туалет
15:38
ЄС пожертвує 100 млн доз вакцин біднішим країнам
15:32
Проїзд у міському транспорті Львова став дорожчим ніж у Києві
15:07
"Укрзалізниця" продасть непрофільних активів на 18 мільйонів
Усі новини...