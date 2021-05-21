Медведчук у суді: Звинувачення в так званій проросійськості я повністю відкидаю

Народний депутат України фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук під час розгляду апеляційної скарги на домашній арешт заявив про політичне підґрунтя підозр, висунутих на його адресу.

Джерело: Медведчук, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Медведчука: "Повністю підтримую скарги адвокатів ... виступаю проти задоволення скарги прокуратури".

"Наша партія протягом останніх років виступає за мирне врегулювання на Донбасі. Ми виступаємо послідовно не тільки за мирне врегулювання, але і на захист російської мови ... на захист російськомовного населення, за відновлення відносин з Російською Федерацією, так як це є прерогативою і основою подальшого еконміческого і соціального розвитку нашої держави".

"Звинувачення в так званій проросійськості я повністю відкидаю, так як наша партія отримала мільйони голосів на виборах...".

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