Медведчук в суде: Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отвергаю
Народный депутат Украины фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время рассмотрения апелляционной жалобы на домашний арест заявил о политической подоплеке подозрений, выдвинутых в его адрес.
Источник: Медведчук, которого цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Медведчука: "Полностью поддерживаю жалобы адвокатов… выступаю против удовлетворения жалобы прокуратуры".
"Наша партия на протяжении последних лет выступает за мирное урегулирование на Донбассе. Мы выступаем последовательно не только за мирное урегулирование, но и в защиту русского языка… в защиту русскоговорящего населения, за возобновления отношений с Российской Федерацией, так как это является прерогативой и основой дальнейшего эконмического и социального развития нашего государства".
"Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отвергаю, так как наша партия получила миллионы голосов на выборах…".
Предыстория:
- 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении.Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).
- В СБУ подчеркнули, что имеют "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором". Досудебное расследование продолжается.
- 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство контроля.
- Адвокаты Медведчука внесли апелляцию на его домашний арест. Также подал апелляцию и Офис генпрокурора: настаивает на содержании под стражейс альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.
- Служба безопасности Украины получила разрешение назадержание нардепа Тараса Козака.