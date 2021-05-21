Медведчук в суде: Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отвергаю

Народный депутат Украины фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время рассмотрения апелляционной жалобы на домашний арест заявил о политической подоплеке подозрений, выдвинутых в его адрес.

Источник: Медведчук, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Медведчука: "Полностью поддерживаю жалобы адвокатов… выступаю против удовлетворения жалобы прокуратуры".

"Наша партия на протяжении последних лет выступает за мирное урегулирование на Донбассе. Мы выступаем последовательно не только за мирное урегулирование, но и в защиту русского языка… в защиту русскоговорящего населения, за возобновления отношений с Российской Федерацией, так как это является прерогативой и основой дальнейшего эконмического и социального развития нашего государства".

"Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отвергаю, так как наша партия получила миллионы голосов на выборах…".

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