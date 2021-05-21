Медведчук: На переговори з бойовиками офіційно вповноважили Турчинов і Порошенко

Голова політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді, розповів, що вів переговори з бойовиками ОРДЛО, бо його на це вповноважили спершу в.о. президента Олександр Турчинов, а пізніше п’ятий президент Петро Порошенко.

Джерело: Медведчук перед будівлею Апеляційного суду Києва 21 травня

Пряма мова: "Я вів переговори відповідно з повноваженнями, які мені були надані щодо мирного врегулювання спершу з травня місяця ще в.о. президента Турчиновим, потім уже президентом Порошенком. Я офіційно був уповноважений на ведення цих переговорів Турчиновим і Порошенком і пізніше був уповноважений і Тристоронньою контактною групою і СБУ, яка надала мені статус спецпредставника з гуманітарних питань у ТКГ".

Деталі: Він також додав, що серед іншого вів переговори і щодо економічних питань, у тому числі щодо електроенергії.

За словами Медведчука, він вів переговори щодо "принципових домовленостей щодо поставок електроенергії в Україні, і такий договір владою був підписаний і заключений".

Він також розповів, що зустрічався з Порошенком в 2014, у 2015 роках і надалі аж до 2018 року, доки вони "не розійшлися в поглядах щодо обміну утримуваними особами".

На запитання, чи просив Медведчук бойовиків не чіпати будинок олігарха Ріната Ахметова у 2014 році (про це повідомляли журналісти Бігус.інфо на основі телефонних розмов нібито Медведчука з іншими особами – ред.), голова політради "ОПЗЖ" заявив, що не хоче коментувати "ніякі розмови, бо вони є сфальсифікованими".

За словами Медведчука, те, що сьогодні відбувається – "це чиста провокація і виготовлення так званої фабрики фейків".

Він також заперечує, що міг передавати Росії секретну інформацію про підрозділи ЗСУ.

За його словами, він "мав доступ до секретних матеріалів усіх форм секретності до 2004 року, коли працював главою адміністрації (другого президента Леоніда кучми – ред.), а після цього упродовж 15 років ніколи не був допущений до секретних даних… і на сьогоднішній день не має доступу до державної таємниці".

21 травня суд почав розгляд апеляцій захисників і прокуратури на домашній арешт Медведчука.

Що було раніше: Розслідувачі Bihus.info оприлюднили першу частину телефонних розмов ймовірно голови політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, на яких фігурує його кум Володимир Путін, п’ятий президент Петро Порошенко, олігарх Рінат Ахметов та бойовики ОРДЛО.

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