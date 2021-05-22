Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ взялася за плівки з розмовами Медведчука, опублікованими Bihus.Info

Субота, 22 травня 2021, 19:39
СБУ взялася за плівки з розмовами Медведчука, опублікованими Bihus.Info

У Службі безпеки заявили, що справжність матеріалів розслідування Bihus.Info про дії Віктора Медведчука в період з 2014 по 2018 рік перевіряють фахівці.

Джерело: спікер СБУ Артем Дехтяренко в ефірі телеканалу "Дом"

Деталі: Розслідувачі Bihus.info 17 травня оприлюднили першу частину телефонних розмов ймовірно лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, на яких фігурує його кум Володимир Путін, п’ятий президент Петро Порошенко, олігарх Рінат Ахметов та бойовики ОРДЛО.

За словами спікера СБУ, експерти вивчають автентичність вказаних записів.

Водночас Дехтяренко запевнив, що на спільному брифінгу глави СБУ і генпрокурора, який відбувся 11 травня, була оприлюднена не вся наявна у слідчих інформація, а лише та, яку можна розголосити на даний момент.

Він наголосив, що стосовно Медведчука існують й інші факти, щодо яких зараз триває розслідування, але ознайомити з цими матеріалами громадськість поки неможливо.

Пряма мова: "З огляду на те, що слідчі дії досі продовжуються, з іншими фактами ми поки що в публічну площину виходити не можемо".

Знати більше: Не перемога, а участь. Чим важлива війна з Медведчуком

Нагадаємо:

  • 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • Правоохоронці Медведчука у діяльності, спрямованій на підрив економічної безпеки України.
  • В СБУ також стверджують, що Медведчук через свого однопартійця Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукСБУПутінПорошенкоОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Медведчук
ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів
Медведчука позбавили статусу академіка
Медведчука позбавили права займатись адвокатською діяльністю
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: