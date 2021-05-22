СБУ взялася за плівки з розмовами Медведчука, опублікованими Bihus.Info

У Службі безпеки заявили, що справжність матеріалів розслідування Bihus.Info про дії Віктора Медведчука в період з 2014 по 2018 рік перевіряють фахівці.

Джерело: спікер СБУ Артем Дехтяренко в ефірі телеканалу "Дом"

Деталі: Розслідувачі Bihus.info 17 травня оприлюднили першу частину телефонних розмов ймовірно лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, на яких фігурує його кум Володимир Путін, п’ятий президент Петро Порошенко, олігарх Рінат Ахметов та бойовики ОРДЛО.

За словами спікера СБУ, експерти вивчають автентичність вказаних записів.

Водночас Дехтяренко запевнив, що на спільному брифінгу глави СБУ і генпрокурора, який відбувся 11 травня, була оприлюднена не вся наявна у слідчих інформація, а лише та, яку можна розголосити на даний момент.

Він наголосив, що стосовно Медведчука існують й інші факти, щодо яких зараз триває розслідування, але ознайомити з цими матеріалами громадськість поки неможливо.

Пряма мова: "З огляду на те, що слідчі дії досі продовжуються, з іншими фактами ми поки що в публічну площину виходити не можемо".

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