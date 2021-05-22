В СБУ взялись за пленки с разговорами Медведчука, опубликованными Bihus.Info
В Службе безопасности заявили, что подлинность материалов расследования Bihus.Info о действиях Виктора Медведчука в период с 2014 по 2018 год проверяют специалисты.
Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко в эфире телеканала "Дом"
Детали: Расследователи Bihus.info 17 мая обнародовали первую часть телефонных разговоров вероятно лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, на которых фигурирует его кум Владимир Путин, пятый президент Петр Порошенко, олигарх Ринат Ахметов и боевики ОРДЛО.
По словам спикера СБУ, эксперты изучают подлинность указанных записей.
В то же время Дехтяренко заверил, что на совместном брифинге главы СБУ и генпрокурора, который состоялся еще 11 мая, была обнародована не вся имеющаяся у следователейинформация, а только та, которую можно разгласить на данный момент.
Он отметил, что в отношении Медведчука есть и другие факты, по которым сейчас идет расследование, но ознакомить с этими материалами общественность пока невозможно.
Прямая речь: "Учитывая то, что следственные действия еще продолжаются, с другими фактами мы пока в публичную плоскость выходить не можем".
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Напомним:
- 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене куму Путину голове политсовета партии "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
- Правоохранители Медведчука в деятельности, направленной на подрыв экономической безопасности Украины.
- Также в СБУ сообщили, что кум Путина нардеп Виктор Медведчук через своего однопартийца Тараса Козака передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.