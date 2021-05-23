У Києві пройшла акція на підтримку затриманого в Мінську опозиціонера
У Києві біля Міністерства закордонних справ України відбулася акція на підтримку затриманого у Мінську засновника опозиційного Телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.
Джерело: Укрінформ
Деталі: У заході взяли участь близько сотні осіб.
Учасники акції вимагали негайного звільнення Протасевича.
Вони скандували "Жыве Беларусь", "Жыве вечно", "Ганьба режиму Лукашенка" та тримали в руках плакати із написами: "Злочини проти журналістики та людяності не мають кордонів", "Stop ignore terrorism".
Учасники акції пояснили, що зібралися біля МЗС України, тому що "це той орган, який веде безпосередню комунікацію з міжнародними партнерами та може впливати на рішення українських органів влади у питанні економічної співпраці з Білорусією".
Вони висловили сподівання, що після затримання Протасевича українська влада покаже активну позицію "проти режиму Лукашенка" на міжнародному рівні. Зокрема, припинить закупівлю білоруської електроенергії, адже, за словами учасників заходу, це основне джерело бюджету Білорусі і "безпосередня підтримка терористичного режиму".
Що передувало: МЗС України заявило, що вимагає негайного звільнення затриманого в Білорусі опозиціонера Романа Протасевича.
Передісторія:
- У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена нібито тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
- Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака. У Білорусі йому може загрожувати смертна кара.
- У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.
- Пізніше в авіакомпанії заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.