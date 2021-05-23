Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві пройшла акція на підтримку затриманого в Мінську опозиціонера

Неділя, 23 травня 2021, 21:32
У Києві пройшла акція на підтримку затриманого в Мінську опозиціонера
Укрінформ

У Києві біля Міністерства закордонних справ України відбулася акція на підтримку затриманого у Мінську засновника опозиційного Телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.

Джерело: Укрінформ

 

Деталі: У заході взяли участь близько сотні осіб.

Учасники акції вимагали негайного звільнення Протасевича.

Вони скандували "Жыве Беларусь", "Жыве вечно", "Ганьба режиму Лукашенка" та тримали в руках плакати із написами: "Злочини проти журналістики та людяності не мають кордонів", "Stop ignore terrorism".

 

Учасники акції пояснили, що зібралися біля МЗС України, тому що "це той орган, який веде безпосередню комунікацію з міжнародними партнерами та може впливати на рішення українських органів влади у питанні економічної співпраці з Білорусією".

 

Вони висловили сподівання, що після затримання Протасевича українська влада покаже активну позицію "проти режиму Лукашенка" на міжнародному рівні. Зокрема, припинить закупівлю білоруської електроенергії, адже, за словами учасників заходу, це основне джерело бюджету Білорусі і "безпосередня підтримка терористичного режиму".

 

Що передувало: МЗС України заявило, що вимагає негайного звільнення затриманого в Білорусі опозиціонера Романа Протасевича.

Передісторія:

  • У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена нібито тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
  • Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака. У Білорусі йому може загрожувати смертна кара.
  • У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.
  • Пізніше в авіакомпанії заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївакціїБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Київ
У KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
У Києві горіла АЗС, є постраждалі
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: