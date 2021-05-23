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В Киеве прошла акция в поддержку задержанного в Минске оппозиционера

Воскресенье, 23 мая 2021, 21:32
В Киеве прошла акция в поддержку задержанного в Минске оппозиционера
Укринформ

В Киеве возле Министерства иностранных дел Украины состоялась акция в поддержку задержанного в Минске основателя оппозиционного Телеграмм-канала Nexta Романа Протасевича.

Источник: Укринформ

 

Детали: В мероприятии приняли участие около сотни человек.

Участники акции требовали немедленного освобождения Протасевича.

Они скандировали "Жыве Беларусь", "Жыве вечно", "Позор режиму Лукашенко" и держали в руках плакаты с надписями: "Преступления против журналистики и человечности не имеют границ", "Stop ignore terrorism".

 

Участники акции пояснили, что собрались возле МИД Украины, потому что "это тот орган, который ведет непосредственную коммуникацию с международными партнерами и может влиять на решение украинских властей в вопросе экономического сотрудничества с Беларусью".

 

Они выразили надежду, что после задержания Протасевича украинская власть покажет активную позицию "против режима Лукашенко" на международном уровне. В частности, прекратит закупку белорусской электроэнергии, ведь, по словам участников мероприятия, это основной источник бюджета Беларуси и "непосредственная поддержка террористического режима".

 

Что предшествовало: МИД Украины потребовало немедленного освобождения задержанного в Беларуси оппозиционера Романа Протасевича.

Предыстория:

  • В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена ​​тем, что надийшо сообщения о минировании. Но оно оказалось ложным.
  • После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.
  • В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.
  • Позже в авиакомпании заявили, что об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Темы: КиевакцииБеларусь
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