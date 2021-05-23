В Киеве прошла акция в поддержку задержанного в Минске оппозиционера

В Киеве возле Министерства иностранных дел Украины состоялась акция в поддержку задержанного в Минске основателя оппозиционного Телеграмм-канала Nexta Романа Протасевича.

Источник: Укринформ

Детали: В мероприятии приняли участие около сотни человек.

Участники акции требовали немедленного освобождения Протасевича.

Они скандировали "Жыве Беларусь", "Жыве вечно", "Позор режиму Лукашенко" и держали в руках плакаты с надписями: "Преступления против журналистики и человечности не имеют границ", "Stop ignore terrorism".

Участники акции пояснили, что собрались возле МИД Украины, потому что "это тот орган, который ведет непосредственную коммуникацию с международными партнерами и может влиять на решение украинских властей в вопросе экономического сотрудничества с Беларусью".

Они выразили надежду, что после задержания Протасевича украинская власть покажет активную позицию "против режима Лукашенко" на международном уровне. В частности, прекратит закупку белорусской электроэнергии, ведь, по словам участников мероприятия, это основной источник бюджета Беларуси и "непосредственная поддержка террористического режима".

Что предшествовало: МИД Украины потребовало немедленного освобождения задержанного в Беларуси оппозиционера Романа Протасевича.

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