Опозиція Білорусі: літак Ryanair погрожували збити, до Вільнюса полетіли не всі

За даними білоруської опозиції, білоруська сторона через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську.

Джерело: опозиціонер Павло Латушко в Telegram, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Facebook

Дослівно: "За нашими даними, білоруська сторона через диспетчерів погрожувала збити літак, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську".

"За даними НАУ (Народне антикризове управління – ред.), винищувач-перехоплювач ВВС Білорусі подав маневром умовний сигнал пілотам лайнера авіакомпанії Ryanair: Слідуй за мною. Капітан цивільного повітряного судна зобов'язаний був підкоритися. Капітан міг не підкоритися команді диспетчера, але при загрозі з боку військового літака – зобов'язаний".

Деталі: Опозиціонер також повідомив, що, за даними, якими володіє НАУ, до Вільнюса з Мінська не вилетіли 2 громадян Білорусі і 4 громадянина Росії.

Пізніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що з пасажирів посадженого в Мінську рейсу Ryinair, крім опозиціонера Протасевича, до Вільнюса не полетіла також його дівчина і ще 4 людей.

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