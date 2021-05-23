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Опозиція Білорусі: літак Ryanair погрожували збити, до Вільнюса полетіли не всі

Неділя, 23 травня 2021, 22:04
Опозиція Білорусі: літак Ryanair погрожували збити, до Вільнюса полетіли не всі
Винищувач Міг-29, Nexta

За даними білоруської опозиції, білоруська сторона через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську.

Джерело: опозиціонер Павло Латушко в Telegram, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Facebook

Дослівно: "За нашими даними, білоруська сторона через диспетчерів погрожувала збити літак, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську".

"За даними НАУ (Народне антикризове управління – ред.), винищувач-перехоплювач ВВС Білорусі подав маневром умовний сигнал пілотам лайнера авіакомпанії Ryanair: Слідуй за мною. Капітан цивільного повітряного судна зобов'язаний був підкоритися. Капітан міг не підкоритися команді диспетчера, але при загрозі з боку військового літака – зобов'язаний".

Деталі: Опозиціонер також повідомив, що, за даними, якими володіє НАУ, до Вільнюса з Мінська не вилетіли 2 громадян Білорусі і 4 громадянина Росії.

Пізніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що з пасажирів посадженого в Мінську рейсу Ryinair, крім опозиціонера Протасевича, до Вільнюса не полетіла також його дівчина і ще 4 людей.

Передісторія:

  • У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена нібито тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
  • Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака. У Білорусі йому може загрожувати смертна кара.
  • У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.
  • Пізніше в авіакомпанії заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.
  • О 20:48 літак Ryanair Афіни-Вільнюс, який був посаджений в Мінську, вилетів з аеропорту Мінськ до Вільнюса.

Українська правда

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Теми: Білорусьавіа
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