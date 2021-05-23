Оппозиция Беларуси: самолет Ryanair угрожали сбить, в Вильнюс полетели не все

По данным белорусской оппозиции, белорусская сторона через диспетчеров угрожала сбить самолет Ryanair, если он не выполнит экстренную посадку в Минске.

Источник: оппозиционер Павел Латушко в Telegram, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Facebook

Дословно: "По нашим сведениям, белорусская сторона через диспетчеров угрожала сбить самолет, если он не выполнит экстренную посадку в Минске".

"По сведениям НАУ (Народное антикризисное управление – ред.), истребитель-перехватчик ВВС Беларуси подал маневром условный сигнал пилотам лайнера авиакомпании Ryanair: следуй за мной. Капитан гражданского воздушного судна обязан был подчиниться. Капитан мог не подчиниться команде диспетчера, но при угрозе со стороны военного самолета – обязан".

Детали: Оппозиционер также сообщил, что, по сведениям, которыми располагает НАУ, в Вильнюс из Минска не вылетели 2 гражданина Беларуси и 4 гражданина России.

Позже министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что из пассажиров посаженного в Минске рейса Ryinair, кроме оппозиционера Протасевича, в Вильнюс не полетела также его девушка и еще четыре человека.

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