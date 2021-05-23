Оппозиция Беларуси: самолет Ryanair угрожали сбить, в Вильнюс полетели не все
По данным белорусской оппозиции, белорусская сторона через диспетчеров угрожала сбить самолет Ryanair, если он не выполнит экстренную посадку в Минске.
Источник: оппозиционер Павел Латушко в Telegram, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Facebook
Дословно: "По нашим сведениям, белорусская сторона через диспетчеров угрожала сбить самолет, если он не выполнит экстренную посадку в Минске".
"По сведениям НАУ (Народное антикризисное управление – ред.), истребитель-перехватчик ВВС Беларуси подал маневром условный сигнал пилотам лайнера авиакомпании Ryanair: следуй за мной. Капитан гражданского воздушного судна обязан был подчиниться. Капитан мог не подчиниться команде диспетчера, но при угрозе со стороны военного самолета – обязан".
Детали: Оппозиционер также сообщил, что, по сведениям, которыми располагает НАУ, в Вильнюс из Минска не вылетели 2 гражданина Беларуси и 4 гражданина России.
Позже министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что из пассажиров посаженного в Минске рейса Ryinair, кроме оппозиционера Протасевича, в Вильнюс не полетела также его девушка и еще четыре человека.
Предыстория:
- В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена тем, что надийшо сообщения о минировании. Но оно оказалось ложным.
- После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета. В Беларуси ему может грозить смертная казнь.
- В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.
- Позже в авиакомпании заявили, что об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
- В 20:48 самолет Ryanair Афины-Вильнюс, который был посажен в Минске, вылетел из аэропорта Минск в Вильнюс.