Суд знову скасував перемогу Вірастюка на довиборах в Раду
Верховний Суд скасував протокол Центральної виборчої комісії від 19 травня про визнання переможцем проміжних виборів народних депутатів у 87 окрузі "слуги народу" Василя Вірастюка.
Джерело: Громадянська мережа "Опора"
Деталі: Відповідне рішення за позовом кандидата Олександра Шевченка до ЦВК було прийняте 23 травня.
Крім того, вказаним рішенням суд скасував пункти 1 та 2 постанови ЦВК від 19 травня, якою визнано недійсним голосування на 6 проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій.
Суд зобов'язав ЦВК встановити результати виборів в одномандатному виборчому окрузі №87 з врахуванням рішення суду.
Зазначається, що ЦВК або кандидат Вірастюк можуть оскаржити це рішення до Великої Палати Верховного Суду, рішення якої буде остаточним.
Передісторія:
- 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду.
- 4 квітня на окрузі №87 завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів: Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.
- Шевченко вирішив захищати свій результат у суді.
- 22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка переможцем.
- 1 травня Велика палата Верховного суду визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано переможцем в окрузі 87 на Івано-Франківщині.
- 19 травня ЦВК склала новий протокол за результатами виборів в окрузі №87, визнавши переможцем кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка.