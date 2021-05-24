Суд знову скасував перемогу Вірастюка на довиборах в Раду

Верховний Суд скасував протокол Центральної виборчої комісії від 19 травня про визнання переможцем проміжних виборів народних депутатів у 87 окрузі "слуги народу" Василя Вірастюка.

Джерело: Громадянська мережа "Опора"

Деталі: Відповідне рішення за позовом кандидата Олександра Шевченка до ЦВК було прийняте 23 травня.

Крім того, вказаним рішенням суд скасував пункти 1 та 2 постанови ЦВК від 19 травня, якою визнано недійсним голосування на 6 проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій.

Суд зобов'язав ЦВК встановити результати виборів в одномандатному виборчому окрузі №87 з врахуванням рішення суду.

Зазначається, що ЦВК або кандидат Вірастюк можуть оскаржити це рішення до Великої Палати Верховного Суду, рішення якої буде остаточним.

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