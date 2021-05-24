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Суд снова отменил победу Вирастюка на довыборах в Раду

Понедельник, 24 мая 2021, 11:29
Суд снова отменил победу Вирастюка на довыборах в Раду
Фото с Facebook Вирастюка

Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии от 19 мая о признании победителем промежуточных выборов народных депутатов в 87 округе "слуги народа" Василия Вирастюка.

Источник: Гражданская сеть "Опора"

Детали: Соответствующее решение по иску кандидата Александра Шевченко кв ЦИК было принято 23 мая.

Кроме того, указанным решением суд отменил пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

Суд обязал ЦИК установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №87 с учетом решения суда.

Отмечается, что ЦИК или кандидат Вирастюк могут обжаловать это решение в Большой Палате Верховного Суда, решение которой будет окончательным.

Предыстория:

  • 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосов избирателей.
  • Шевченко решил защищать свой результат в суде.
  • 22 апреля ЦИК официально признал Вирастюка победителем.
  • 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем.
  • 19 мая ЦВК составила новый протокол по результатам выборов в округе №87, признав победителем кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка.

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Темы: Верховная РадавиборыИвано-Франковская областьЦИК
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