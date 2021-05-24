Суд снова отменил победу Вирастюка на довыборах в Раду

Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии от 19 мая о признании победителем промежуточных выборов народных депутатов в 87 округе "слуги народа" Василия Вирастюка.

Источник: Гражданская сеть "Опора"

Детали: Соответствующее решение по иску кандидата Александра Шевченко кв ЦИК было принято 23 мая.

Кроме того, указанным решением суд отменил пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

Суд обязал ЦИК установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №87 с учетом решения суда.

Отмечается, что ЦИК или кандидат Вирастюк могут обжаловать это решение в Большой Палате Верховного Суда, решение которой будет окончательным.

Предыстория: