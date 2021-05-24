Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "Слузі народу" пояснили, за що вигнали Шевченка

Понеділок, 24 травня 2021, 17:17
У Слузі народу пояснили, за що вигнали Шевченка

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив, чому виключили з фракції нардепа Євгена Шевченка - поставив під загрозу відносини України із міжнародними партнерами.

Джерело: сайт "Слуги народу"

Пряма мова Корнієнка: "Своїми діями пан Шевченко поставив під загрозу відносини України із міжнародними партнерами, а також завдав шкоди міжнародному іміджу України як передбачуваного партнера із послідовною політикою, що керується демократичними європейськими цінностями".

Деталі: За словами глави партії, більшість депутатів підтримали виключення Шевченка через систематичні вислови та дії, які розходяться із політикою президента. "Ми послідовно демонструємо нашу політичну позицію, і, якщо людина її не підтримує, цілком логічно, що вона відправляється у самостійне плавання. До того ж, судячи з телеграм-каналу Євгена Шевченка, він дуже радий цьому і готовий далі робити політичну кар’єру", – сказав  Корнієнко.

За його словами, окрім висловлення власної політичної позиції, Шевченко дозволяв собі заяви у сфері зовнішньої політики, неузгоджені ні з Зеленським, ні з Міністерством закордонних справ, чим дискредитував свою політичну силу та главу держави.

Корнієнко нагадав, що у фракції "Слуга народу" Шевченко з’явився як мажоритарник, тому політична сила не може примусити його піти з парламенту.

Передісторія: Парламентська фракція "Слуга народу" вирішила виключити народного депутата Євгенія Шевченка зі свого складу й надіслала відповідний документ керівництву Верховної Ради.

Євгеній Шевченко 20 квітня самовільно літав до Мінська на зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком і навіть заявив, що Лукашенка більше третини українців хотіли б бачити своїм президентом.

23 травня, коли у Білорусі хитрощами посадили літак "Ryanair" і затримали опозиціонера, засновника NEXTA Романа Протасевича, Шевченко похвалив Лукашенка у соцмережі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуВерховна РадаскандалБілорусьЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: