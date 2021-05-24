У "Слузі народу" пояснили, за що вигнали Шевченка

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив, чому виключили з фракції нардепа Євгена Шевченка - поставив під загрозу відносини України із міжнародними партнерами.

Джерело: сайт "Слуги народу"

Пряма мова Корнієнка: "Своїми діями пан Шевченко поставив під загрозу відносини України із міжнародними партнерами, а також завдав шкоди міжнародному іміджу України як передбачуваного партнера із послідовною політикою, що керується демократичними європейськими цінностями".

Деталі: За словами глави партії, більшість депутатів підтримали виключення Шевченка через систематичні вислови та дії, які розходяться із політикою президента. "Ми послідовно демонструємо нашу політичну позицію, і, якщо людина її не підтримує, цілком логічно, що вона відправляється у самостійне плавання. До того ж, судячи з телеграм-каналу Євгена Шевченка, він дуже радий цьому і готовий далі робити політичну кар’єру", – сказав Корнієнко.

За його словами, окрім висловлення власної політичної позиції, Шевченко дозволяв собі заяви у сфері зовнішньої політики, неузгоджені ні з Зеленським, ні з Міністерством закордонних справ, чим дискредитував свою політичну силу та главу держави.

Корнієнко нагадав, що у фракції "Слуга народу" Шевченко з’явився як мажоритарник, тому політична сила не може примусити його піти з парламенту.

Передісторія: Парламентська фракція "Слуга народу" вирішила виключити народного депутата Євгенія Шевченка зі свого складу й надіслала відповідний документ керівництву Верховної Ради.

Євгеній Шевченко 20 квітня самовільно літав до Мінська на зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком і навіть заявив, що Лукашенка більше третини українців хотіли б бачити своїм президентом.

23 травня, коли у Білорусі хитрощами посадили літак "Ryanair" і затримали опозиціонера, засновника NEXTA Романа Протасевича, Шевченко похвалив Лукашенка у соцмережі.