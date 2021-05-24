Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В "Слуге народа" объяснили, за что выгнали Шевченко

Понедельник, 24 мая 2021, 17:17

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил, почему исключили из фракции нардепа Евгения Шевченко - поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами.

Источник: сайт "Слуги народа"

Прямая речь Корниенко: "Своими действиями пан Шевченко поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами, а также нанес ущерб международному имиджу Украины как предсказуемого партнера с последовательной политикой, который руководствуется демократическими европейскими ценностями".

Детали: По словам главы партии, большинство депутатов поддержали исключение Шевченко из-за систематических высказываний и действий, которые расходятся с политикой президента. "Мы последовательно демонстрируем нашу политическую позицию, и, если человек ее не поддерживает, вполне логично, что он отправляется в самостоятельное плавание. К тому же, судя по телеграм-каналу Евгения Шевченко, он очень рад этому и готов дальше делать политическую карьеру", - сказал Корниенко.

По его словам, кроме выражения собственной политической позиции, Шевченко позволял себе заявления в сфере внешней политики, несогласованные ни с Зеленским, ни с Министерством иностранных дел, чем дискредитировал свою политическую силу и главу государства.

Корниенко напомнил, что во фракции "Слуга народа" Шевченко появился как мажоритарщик, поэтому политическая сила не может заставить его уйти из парламента.

Предыстория: Парламентская фракция "Слуга народа" решила исключить народного депутата Евгения Шевченко из своего состава и направила соответствующий документ руководству Верховной Рады.

Евгений Шевченко 20 апреля самовольно летал в Минск на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и даже заявил, что Лукашенко более трети украинцев хотели бы видеть своим президентом.

23 мая, когда в Беларуси хитростью посадили самолет "Ryanair" и задержали оппозиционера, основателя NEXTA Романа Протасевича, Шевченко похвалил Лукашенко в соцсети.

Украинская правда
Темы: Слуга народаВерховная РадаскандалБеларусьЛукашенко


powered by lun.ua
Главное сегодня

Первое государство ЕС запретило все авиарейсы, проходящие через Беларусь

Закон по "письмам счастья" для водителей вступил в силу

спискиАудит госдач: кого может коснуться выселение

СМИ узнали, какие варианты наказаний ЕС рассматривает за действия Лукашенко с самолетом Ryanair

Глава Ryanair: Посадка в Минске - государственное похищения, на борту могли быть КГБисты

фотоСтали известны детали о девушке снятого с рейса Ryanair белорусского оппозиционера

Все новости...
Слуга народа
"Слуга народа" исключила из фракции Шевченко, который восхищается Лукашенко
Два года пророчеств
Управляющий "потемкинской деревней". Послевкусие второй годовщины Зеленского
Последние новости
17:36
Корпоративная реформа: Шмыгаль поручил возобновить работу Номинационного комитета
17:34
фотоСБУ разоблачила ботоферму, которая работала в интересах России
17:26
"Прокурора" оккупированного Алчевска приговорили к 8 годам за помощь террористам
17:18
Госбанки подали отчеты: сколько заработали члены набсоветов в 2020 году
17:17
В "Слуге народа" объяснили, за что выгнали Шевченко
17:06
Порошенко просит ввести санкции и прекратить полеты над Беларусью
17:03
Боррель назвал актом государственного пиратства принудительную посадку самолета Ryanair в Беларуси
16:55
В этом сезоне Украина может собрать 100 млн тонн урожая зерновых и масличных – министр
16:52
От Суркиса в УАФ ушел еще один звездный экс-динамовец
16:41
видеоПожар в COVID-больнице: журналисты узнали о возможных причинах
Все новости...