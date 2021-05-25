Мовний закон: до омбудсмена надійшло понад 1300 повідомлень про порушення
З 16 січня до уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1357 повідомлень громадян про порушення мовного закону.
Джерело: Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Facebook
Деталі: Зазначається, що з початку року у відомство надійшло 1357 повідомлень про порушення мовного закону.
Тим часом кількість скарг на порушення представниками органів державної влади та місцевого самоврядування нарахували близько 100, з них 25 лише за останній місяць.
Довідково: У разі порушень з боку працівників сфери послуг або компаній кожен громадянин зможе звернутися до уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня. В разі систематичних порушень мовного законодавства на порушників будуть накладати штрафи.
Як діяти, якщо ваше право на отримання інформації чи послуг державною мовою порушене. ІНСТРУКЦІЯ
Передісторія:
- 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
- Документ Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року.
Читайте також: "Где написано, что я должна?". Як мовний уповноважений "під прикриттям" перевіряв дієвість мовного закону в Києві
Mova is… Закон про мову у цифрах