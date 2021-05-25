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Мовний закон: до омбудсмена надійшло понад 1300 повідомлень про порушення

Вівторок, 25 травня 2021, 13:26

З 16 січня до уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1357 повідомлень громадян про порушення мовного закону.

Джерело: Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Facebook

Деталі: Зазначається, що з початку року у відомство надійшло 1357 повідомлень про порушення мовного закону.

Тим часом кількість скарг на порушення представниками органів державної влади та місцевого самоврядування нарахували близько 100, з них 25 лише за останній місяць.

Довідково: У разі порушень з боку працівників сфери послуг або компаній кожен громадянин зможе звернутися до уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня. В разі систематичних порушень мовного законодавства на порушників будуть накладати штрафи.

Як діяти, якщо ваше право на отримання інформації чи послуг державною мовою порушене. ІНСТРУКЦІЯ

Передісторія:

Читайте також: "Где написано, что я должна?". Як мовний уповноважений "під прикриттям" перевіряв дієвість мовного закону в Києві

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Теми: моваомбудсмензакон про мови


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