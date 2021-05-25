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Языковой закон: к омбудсмену поступило более 1300 сообщений о нарушениях

Вторник, 25 мая 2021, 13:26

С начала года к уполномоченному по защите государственного языка поступило 1357 сообщений граждан о нарушении языкового закона.

Источник: Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook

Детали: Отмечается, что с начала года в ведомство поступило 1357 сообщений о нарушениях языкового закона.

Между тем количество жалоб на нарушение представителями органов государственной власти и местного самоуправления насчитали около 100, из них 25 только за последний месяц.

Справка: В случае нарушений со стороны работников сферы услуг и компаний каждый гражданин сможет обратиться к уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Кременю. В случае систематических нарушений языкового законодательства нарушителей будут штрафовать.

Как действовать, если ваше право на получение информации или услуг государственным языком нарушено. ИНСТРУКЦИЯ

Предыстория:

  • 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • Документ Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, еще до инаугурации Владимира Зеленского.

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Украинская правда
Темы: языкомбудсмензакон о языках


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