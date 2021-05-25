Лукашенко відклав публічну заяву щодо Ryanair
Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко збирався вже у вівторок виступити з публічною заявою щодо примусової посадки в Мінську європейського літака Ryanair і затримання деяких його пасажирів. Однак передумав і відклав виступ на середу.
Джерело: пресслужба Лукашенка в Telegram
Деталі: У понеділок в телеграм-каналі прес-служби Лукашенка "Пул першого" написали, що у вівторок, 25 травня, Лукашенко звернеться із заявою "з приводу того, що відбувається". "Знаємо, що буде. Перший (тобто Лукашенко - УП) розставить все по місцях", - говорилося в повідомленні.
Однак зараз на каналі з'явилася оновлена інформація про заяву. Тепер її обіцяють в середу, 26 травня.
"Президент завтра виступить із заявою в Овальному залі Парламенту. Депутати і сенатори попросили про зустріч. Перший підтримав", - пише пресслужба.
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Таке затримання викликало різку реакцію світу, зокрема США та країн ЄС.
- 24 травня лідери держав та урядів Євросоюзу доручили союзним органам схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі і заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих, так і для транзитних рейсів.
- Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978, який Білорусь примусово посадила у своєму аеропорту. Однак низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю.
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