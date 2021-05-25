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Лукашенко відклав публічну заяву щодо Ryanair

Вівторок, 25 травня 2021, 15:31
Лукашенко відклав публічну заяву щодо Ryanair

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко збирався вже у вівторок виступити з публічною заявою щодо примусової посадки в Мінську європейського літака Ryanair і затримання деяких його пасажирів. Однак передумав і відклав виступ на середу.

Джерело: пресслужба Лукашенка в Telegram

Деталі: У понеділок в телеграм-каналі прес-служби Лукашенка "Пул першого" написали, що у вівторок, 25 травня, Лукашенко звернеться із заявою "з приводу того, що відбувається". "Знаємо, що буде. Перший (тобто Лукашенко - УП) розставить все по місцях", - говорилося в повідомленні.

Однак зараз на каналі з'явилася оновлена ​​інформація про заяву. Тепер її обіцяють в середу, 26 травня.

"Президент завтра виступить із заявою в Овальному залі Парламенту. Депутати і сенатори попросили про зустріч. Перший підтримав", - пише пресслужба.

Передісторія: 

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • Таке затримання викликало різку реакцію світу, зокрема США та країн ЄС.
  • 24 травня лідери держав та урядів Євросоюзу доручили союзним органам схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі і заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих, так і для транзитних рейсів.
  • Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978, який Білорусь примусово посадила у своєму аеропорту. Однак низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоавіаБілорусьскандал
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