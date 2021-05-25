Лукашенко відклав публічну заяву щодо Ryanair

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко збирався вже у вівторок виступити з публічною заявою щодо примусової посадки в Мінську європейського літака Ryanair і затримання деяких його пасажирів. Однак передумав і відклав виступ на середу.

Джерело: пресслужба Лукашенка в Telegram

Деталі: У понеділок в телеграм-каналі прес-служби Лукашенка "Пул першого" написали, що у вівторок, 25 травня, Лукашенко звернеться із заявою "з приводу того, що відбувається". "Знаємо, що буде. Перший (тобто Лукашенко - УП) розставить все по місцях", - говорилося в повідомленні.

Однак зараз на каналі з'явилася оновлена ​​інформація про заяву. Тепер її обіцяють в середу, 26 травня.

"Президент завтра виступить із заявою в Овальному залі Парламенту. Депутати і сенатори попросили про зустріч. Перший підтримав", - пише пресслужба.

Передісторія:

23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.

У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Таке затримання викликало різку реакцію світу, зокрема США та країн ЄС.

24 травня лідери держав та урядів Євросоюзу доручили союзним органам схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі і заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих, так і для транзитних рейсів.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978, який Білорусь примусово посадила у своєму аеропорту. Однак низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю.

Читайте також: Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом