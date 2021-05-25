Лукашенко отложил публичное заявление по Ryanair

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко собирался уже во вторник выступить с публичным заявлением касательно принудительной посадки в Минске европейского самолета Ryanair и задержания некоторых его пассажиров. Однако передумал и отложил выступление на среду.

Источник: пресс-служба Лукашенко в Telegram

Детали: В понедельник в телеграм-канале пресс-службы Лукашенко "Пула первого" написали, что во вторник, 25 мая, Лукашенко обратится с заявлением "по поводу всего происходящего". "Знаем, что будет. Первый (то есть Лукашенко - УП) расставит всё по местам", - говорилось в сообщении.

Однако сейчас на канале появилась обновленная информация о заявлении. Теперь его обещают в среду, 26 мая.

"Президент завтра выступит с заявлением в Овальном зале Парламента. Депутаты и сенаторы попросили о встрече. Первый поддержал", - пишет пресс-служба.

Предыстория:

23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.

В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире, в чатсности США и стран ЕС.

24 мая лидеры государств и правительств Евросоюза поручили союзным органам одобрить новый пакет секторальных экономических санкций против Беларуси и запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС как для прямых, так и для транзитных рейсов.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) 27 мая соберется из-за инцидента с самолетом Ryanair FR4978, который Беларусь принудительно посадила в своем аэропорту. Однако ряд авиакомпаний уже обходят небо над Беларусью.

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