Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ректор просить позбавити Лукашенка звання доктора КНУ

Вівторок, 25 травня 2021, 18:20
Ректор просить позбавити Лукашенка звання доктора КНУ

Ректор Київського національного університету просить вчену раду навчального закладу позбавити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка.

Джерело: Facebook-сторінка ректора КНУ Володимира Бугрова

Пряма мова: "Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого університету.

Саме тому я звертаюся до Вченої ради КНУ із закликом терміново розглянути питання позбавлення Лукашенка почесного статусу на своєму засіданні".

Деталі: Бугров згадав про напад на літак, який у світі порівнюють із "актом піратства з боку білоруської влади" на чолі із Лукашенком. 

Передісторія: 

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • Таке затримання викликало різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни – Вільнюс актом державного тероризму.
  • Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.
  • Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978, який Білорусь примусово посадила у своєму аеропорту. Однак низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю.

Читайте такожТероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Лукашенко
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: