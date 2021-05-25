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Ректор просить позбавити Лукашенка звання доктора КНУ

Вівторок, 25 травня 2021, 18:20

Ректор Київського національного університету просить вчену раду навчального закладу позбавити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка.

Джерело: Facebook-сторінка ректора КНУ Володимира Бугрова

Пряма мова: "Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого університету.

Саме тому я звертаюся до Вченої ради КНУ із закликом терміново розглянути питання позбавлення Лукашенка почесного статусу на своєму засіданні".

Деталі: Бугров згадав про напад на літак, який у світі порівнюють із "актом піратства з боку білоруської влади" на чолі із Лукашенком. 

Передісторія: 

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • Таке затримання викликало різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни – Вільнюс актом державного тероризму.
  • Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.
  • Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978, який Білорусь примусово посадила у своєму аеропорту. Однак низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю.

Читайте такожТероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом

Українська правда
Теми: ЛукашенкоБілорусьУкраїна


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