Ректор просить позбавити Лукашенка звання доктора КНУ

Ректор Київського національного університету просить вчену раду навчального закладу позбавити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка.

Джерело: Facebook-сторінка ректора КНУ Володимира Бугрова

Пряма мова: "Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого університету.

Саме тому я звертаюся до Вченої ради КНУ із закликом терміново розглянути питання позбавлення Лукашенка почесного статусу на своєму засіданні".

Деталі: Бугров згадав про напад на літак, який у світі порівнюють із "актом піратства з боку білоруської влади" на чолі із Лукашенком.

Передісторія:

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