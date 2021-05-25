Ректор просит лишить Лукашенко звания доктора КНУ
Вторник, 25 мая 2021, 18:20
Ректор Киевского национального университета просит ученый совет учебного заведения лишить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко.
Источник: Facebook-страница ректора КНУ Владимира Бугрова
Прямая речь: "Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета.
Именно поэтому я обращаюсь к ученому совету КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почетного статуса на своем заседании".
Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
- Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины – Вильнюс актом государственного терроризма.
- Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.
- Международная организация гражданской авиации (ICAO) 27 мая соберется из-за инцидента с самолетом Ryanair FR4978, который Беларусь принудительно посадила в своем аэропорту. Однако ряд авиакомпаний уже обходят небо над Беларусью.
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Украинская правда