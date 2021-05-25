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Ректор просит лишить Лукашенко звания доктора КНУ

Вторник, 25 мая 2021, 18:20

Ректор Киевского национального университета просит ученый совет учебного заведения лишить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко.

Источник: Facebook-страница ректора КНУ Владимира Бугрова

Прямая речь: "Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета.

Именно поэтому я обращаюсь к ученому совету КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почетного статуса на своем заседании".

Предыстория:

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Украинская правда
Темы: ЛукашенкоБеларусьУкраина


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