Ректор просит лишить Лукашенко звания доктора КНУ

Ректор Киевского национального университета просит ученый совет учебного заведения лишить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко.

Источник: Facebook-страница ректора КНУ Владимира Бугрова

Прямая речь: "Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета.

Именно поэтому я обращаюсь к ученому совету КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почетного статуса на своем заседании".

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