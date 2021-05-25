Радники "Норманді" у вівторок проведуть перемовини
Вівторок, 25 травня 2021, 20:04
Політичні радники Нормандської четвірки 26 травня проведуть відеоконференцію для обговорення питань обміну утримуваними, кластерів та припинення вогню на Донбасі.
Джерело: спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович у коментарі "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Зустріч політичних радників Нормандської четвірки запланована на завтра. Тематика все та ж: припинення вогню, обмін полоненими, кластери".
Деталі: Перемовини відбудуться у форматі відеоконференції. Україну на них традиційно представлятиме керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Що передувало: Раніше Єрмак заявляв, що наступна зустріч політичних радників Нормандської четвірки може бути очною.
Передісторія:
- 19 квітня під час перемовин радників глав держав "нормандської четвірки" прозвучала пропозиції провести наступну зустріч на лінії розмежування, щоб ухвалювати рішення в конкретних умовах.