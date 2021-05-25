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Радники "Норманді" 26 травня проведуть перемовини

Вівторок, 25 травня 2021, 20:04

Політичні радники Нормандської четвірки 26 травня проведуть відеоконференцію для обговорення питань обміну утримуваними, кластерів та припинення вогню на Донбасі. 

Джерело: спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович у коментарі "Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Зустріч політичних радників Нормандської четвірки запланована на завтра. Тематика все та ж: припинення вогню, обмін полоненими, кластери".

Деталі: Перемовини відбудуться у форматі відеоконференції. Україну на них традиційно представлятиме керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 

Що передувало: Раніше Єрмак заявляв, що наступна зустріч політичних радників Нормандської четвірки може бути очною. 

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: нормандський форматДонбас
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