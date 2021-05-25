Політичні радники Нормандської четвірки 26 травня проведуть відеоконференцію для обговорення питань обміну утримуваними, кластерів та припинення вогню на Донбасі.

Джерело: спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Зустріч політичних радників Нормандської четвірки запланована на завтра. Тематика все та ж: припинення вогню, обмін полоненими, кластери".

Деталі: Перемовини відбудуться у форматі відеоконференції. Україну на них традиційно представлятиме керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Що передувало: Раніше Єрмак заявляв, що наступна зустріч політичних радників Нормандської четвірки може бути очною.

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