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Советники "Норманди" во вторник проведут переговоры

Вторник, 25 мая 2021, 20:04

Политические советники Нормандской четверки 26 мая проведут видеоконференцию для обсуждения вопросов обмена удерживаемыми, кластеров и прекращения огня на Донбассе.

Источник: спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Встреча политических советников Нормандской четверки запланирована на завтра. Тематика все та же: прекращение огня, обмен пленными, кластеры".

Детали: Переговоры пройдут в формате видеоконференции. Украину на них традиционно будет представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Что предшествовало: Раньше Ермак заявлял, что следующая встреча политических советников Нормандской четверки может быть очной.

Предыстория:

Темы: нормандский форматДонбасс


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