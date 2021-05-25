Советники "Норманди" во вторник проведут переговоры
Вторник, 25 мая 2021, 20:04
Политические советники Нормандской четверки 26 мая проведут видеоконференцию для обсуждения вопросов обмена удерживаемыми, кластеров и прекращения огня на Донбассе.
Источник: спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Встреча политических советников Нормандской четверки запланирована на завтра. Тематика все та же: прекращение огня, обмен пленными, кластеры".
Детали: Переговоры пройдут в формате видеоконференции. Украину на них традиционно будет представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Что предшествовало: Раньше Ермак заявлял, что следующая встреча политических советников Нормандской четверки может быть очной.
Предыстория:
- 19 апреля во время переговоров советников глав государств "нормандской четверки" прозвучала предложения провести следующую встречу на линии разграничения, чтобы принимать решения в конкретных условиях.