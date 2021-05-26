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"Белавиа" запретила полеты в Украину

Среда, 26 мая 2021, 10:25
Белавиа запретила полеты в Украину
Фото belavia.by

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа, деньги за билеты обещают вернуть.

Источник: сайт авиакомпании

Дословно: "В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 25 августа".

Детали: Сообщается, что пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета.

В авиакомпании напомнили, что срок действия билета составляет 1 год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, 1 год с момента начала полета для частично использованных билетов.

По поводу возвращения средств следует обращаться места приобретения авиабилетов.

Для справки: За последнюю неделю, с 17 по 25 мая, было оформлено на авиарейсах в или из Беларуси около 6000 человек. 4,5 тысячи из них – в столичных аэропортах.

За 4 месяца общий пассажиропоток в наземных пунктах пропуска составил чуть более 190 тысяч.

В 2020 году на границе с Беларусью было оформлено 1 миллион 800 тыс. пассажиров.

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Предыстория: 

  • Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.
  • Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
  • Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь

Украинская правда

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Темы: БеларусьавиаУкраина
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