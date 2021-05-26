"Белавиа" запретила полеты в Украину

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа, деньги за билеты обещают вернуть.

Источник: сайт авиакомпании

Дословно: "В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 25 августа".

Детали: Сообщается, что пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета.

В авиакомпании напомнили, что срок действия билета составляет 1 год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, 1 год с момента начала полета для частично использованных билетов.

По поводу возвращения средств следует обращаться места приобретения авиабилетов.

Для справки: За последнюю неделю, с 17 по 25 мая, было оформлено на авиарейсах в или из Беларуси около 6000 человек. 4,5 тысячи из них – в столичных аэропортах.

За 4 месяца общий пассажиропоток в наземных пунктах пропуска составил чуть более 190 тысяч.

В 2020 году на границе с Беларусью было оформлено 1 миллион 800 тыс. пассажиров.

Читайте также: Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

Предыстория: