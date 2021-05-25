Прикордонники розповіли про пасажиропотік із Білоруссю. Закривати небо готові

Державна прикордонна служба виконає рішення уряду пов'язане з припиненням авіасполучення з Білоруссю.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Уряд сьогодні анонсував припинення авіасполучення з Білоруссю, що має відбутися з 00.00 годин цієї ночі. Все, що стосується компетенції Держприкордонслужби, ми виконаємо".

Деталі: Демченко уточнив, що авіасполучення з Білоруссю відбувається через столичні аеропорти, а також – Львова, Одеси, Харкова і Запоріжжя.

У харківському і запорізькому аеропортах рейси відбуваються кілька разів на тиждень, в решті – щодня.

Для прикладу за останній тиждень, із 17 травня, було оформлено на рейсах до або з Білорусі близько 6 тисяч осіб, розповів Демченко. 4,5 тисячі з них - у столичних аеропортах.

У зв’язку із закриттям авіасполучення може очікуватися збільшення пасажиропотоку в наземних пунктах із Білоруссю, додав речник ДПСУ.

За 4 місяці загальний пасажиропотік там становив трохи більше 190 тисяч.

За 2020 рік на кордоні з Білоруссю було оформлено 1 мільйон 800 тисяч пасажирів.

Що передувало: Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією.

Рішення української влади зупинити авіасполучення з Білоруссю продиктоване національними інтересами в ситуації, коли режим Лукашенка займається державним тероризмом, поячнив секретар РНБО Олексій Данілов.

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