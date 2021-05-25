Прикордонники розповіли про пасажиропотік із Білоруссю. Закривати небо готові
Державна прикордонна служба виконає рішення уряду пов'язане з припиненням авіасполучення з Білоруссю.
Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП
Пряма мова: "Уряд сьогодні анонсував припинення авіасполучення з Білоруссю, що має відбутися з 00.00 годин цієї ночі. Все, що стосується компетенції Держприкордонслужби, ми виконаємо".
Деталі: Демченко уточнив, що авіасполучення з Білоруссю відбувається через столичні аеропорти, а також – Львова, Одеси, Харкова і Запоріжжя.
У харківському і запорізькому аеропортах рейси відбуваються кілька разів на тиждень, в решті – щодня.
Для прикладу за останній тиждень, із 17 травня, було оформлено на рейсах до або з Білорусі близько 6 тисяч осіб, розповів Демченко. 4,5 тисячі з них - у столичних аеропортах.
У зв’язку із закриттям авіасполучення може очікуватися збільшення пасажиропотоку в наземних пунктах із Білоруссю, додав речник ДПСУ.
За 4 місяці загальний пасажиропотік там становив трохи більше 190 тисяч.
За 2020 рік на кордоні з Білоруссю було оформлено 1 мільйон 800 тисяч пасажирів.
Що передувало: Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією.
Рішення української влади зупинити авіасполучення з Білоруссю продиктоване національними інтересами в ситуації, коли режим Лукашенка займається державним тероризмом, поячнив секретар РНБО Олексій Данілов.
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Таке затримання викликало різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни – Вільнюс актом державного тероризму.
- Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.
- Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978, який Білорусь примусово посадила у своєму аеропорту. Однак низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю.
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