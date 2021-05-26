Україна допоможе громадянам, які лікуються в Білорусі, повернутися додому

Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я працюють над вирішенням питання повернення додому українців, які лікуються в Білорусі.

Джерело: спільна заява МЗС та МОЗ, оприлюднена на сайті Кабміну

Дослівно: "У зв’язку із закриттям 26 травня авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь МЗС та МОЗ працюють над вирішенням логістичних питань українських громадян, які лікуються в білоруських медичних закладах".

Деталі: Наразі у Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), ще 4 українці проходять обстеження.

Зазначається, що дипломати та фахівці МОЗ готові надати "максимальне сприяння громадянам в розробці оптимального маршруту слідування в кожному конкретному випадку, зокрема враховуючи стан здоров’я".

Для отримання допомоги потрібно звернутися на "гарячу лінію" Посольства України в Білорусі: +375 25 603 1184.

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