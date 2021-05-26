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Україна допоможе громадянам, які лікуються в Білорусі, повернутися додому

Середа, 26 травня 2021, 15:37
Україна допоможе громадянам, які лікуються в Білорусі, повернутися додому
Фото belta.by

Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я працюють над вирішенням питання повернення додому українців, які лікуються в Білорусі.

Джерело: спільна заява МЗС та МОЗ, оприлюднена на сайті Кабміну

Дослівно: "У зв’язку із закриттям 26 травня авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь МЗС та МОЗ працюють над вирішенням логістичних питань українських громадян, які лікуються в білоруських медичних закладах".

Деталі: Наразі у Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), ще 4 українці проходять обстеження.

Зазначається, що дипломати та фахівці МОЗ готові надати "максимальне сприяння громадянам в розробці оптимального маршруту слідування в кожному конкретному випадку, зокрема враховуючи стан здоров’я".

Для отримання допомоги потрібно звернутися на "гарячу лінію" Посольства України в Білорусі: +375 25 603 1184.

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Передісторія: 

  • Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією. Білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасувала всі рейси в Україну до 25 серпня, але гроші за квитки обіцяли повернути.
  • Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.
  • Такі дії викликані тим, що 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Українська правда
Теми: УкраїнаБілорусь
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