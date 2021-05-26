Украина поможет гражданам, которые лечатся в Беларуси, вернуться домой

Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения работают над решением вопроса возвращения домой украинцев, которые лечатся в Беларуси.

Источник: совместное заявление МИД и Минздрава, обнародованное на сайте Кабмина

Дословно: "В связи с закрытием 26 мая авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь МИД и Минздрав работают над решением логистических вопросов украинских граждан, которые лечатся в белорусских медицинских учреждениях".

Детали: Сейчас в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), еще 4 украинца проходят обследование.

Отмечается, что дипломаты и специалисты Минздрава готовы предоставить "максимальное содействие гражданам в разработке оптимального маршрута следования в каждом конкретном случае, в частности учитывая состояние здоровья".

Для получения помощи нужно обратиться на "горячую линию" Посольства Украины в Беларуси: +375 25 603 1184.

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