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Украина поможет гражданам, которые лечатся в Беларуси, вернуться домой

Среда, 26 мая 2021, 15:37
Украина поможет гражданам, которые лечатся в Беларуси, вернуться домой
Фото belta.by

Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения работают над решением вопроса возвращения домой украинцев, которые лечатся в Беларуси.

Источник: совместное заявление МИД и Минздрава, обнародованное на сайте Кабмина

Дословно: "В связи с закрытием 26 мая авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь МИД и Минздрав работают над решением логистических вопросов украинских граждан, которые лечатся в белорусских медицинских учреждениях".

Детали: Сейчас в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), еще 4 украинца проходят обследование.

Отмечается, что дипломаты и специалисты Минздрава готовы предоставить "максимальное содействие гражданам в разработке оптимального маршрута следования в каждом конкретном случае, в частности учитывая состояние здоровья".

Для получения помощи нужно обратиться на "горячую линию" Посольства Украины в Беларуси: +375 25 603 1184.

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Предыстория: 

  • Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией. Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа, деньги за билеты обещали вернуть.
  • Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
  • Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь

Украинская правда
Темы: УкраинаБеларусь
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