Зняту з Ryanair росіянку правозахисники визнали політв’язнем
Правозахисники визнали Софію Сапегу, яку в Білорусі зняли з літака Ryanair разом із опозиційним журналістом Романом Протасевичем, і ще чотирьох людей політв'язнями у зв'язку з інформацією про взяття під варту через мітинги.
Джерело: правозахисний центр "Весна"
Дослівно: "Ми оцінюємо переслідування Олександра Храпка, Ігоря Винокурова, Едуарда Кудинюка, Олександра Вінярського, Софії Сапеги, як політично мотивоване переслідування в зв'язку з реалізацією ними свободи мирних зібрань та вираження своєї думки щодо оголошених результатів виборів президента Республіки Білорусь і визнаємо їх політичними в'язнями.
У зв'язку з цим ми вимагаємо від влади Білорусі:
- Негайно звільнити з-під варти політв'язнів Храпка, Винокурова, Кудинюка, Вінярського, Сапегу і припинити їх кримінальне переслідування.
- Негайно звільнити всіх політичних в'язнів, а також громадян, затриманих у зв'язку з реалізацією свободи мирних зібрань в поствиборчий період, і припинити політичні репресії щодо громадян країни".
Що було раніше: Сапегу заарештували в Білорусі на два місяці, її помістили в слідчий ізолятор.
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Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Сапегу затримали. Пізніше з'ясувалося, що Сапегу підозрюють у кількох злочинах, нібито скоєних з серпня по вересень 2020 року.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.