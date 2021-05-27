Зняту з Ryanair росіянку правозахисники визнали політв’язнем

Правозахисники визнали Софію Сапегу, яку в Білорусі зняли з літака Ryanair разом із опозиційним журналістом Романом Протасевичем, і ще чотирьох людей політв'язнями у зв'язку з інформацією про взяття під варту через мітинги.

Джерело: правозахисний центр "Весна"

Дослівно: "Ми оцінюємо переслідування Олександра Храпка, Ігоря Винокурова, Едуарда Кудинюка, Олександра Вінярського, Софії Сапеги, як політично мотивоване переслідування в зв'язку з реалізацією ними свободи мирних зібрань та вираження своєї думки щодо оголошених результатів виборів президента Республіки Білорусь і визнаємо їх політичними в'язнями.

У зв'язку з цим ми вимагаємо від влади Білорусі:

Негайно звільнити з-під варти політв'язнів Храпка, Винокурова, Кудинюка, Вінярського, Сапегу і припинити їх кримінальне переслідування.

Негайно звільнити всіх політичних в'язнів, а також громадян, затриманих у зв'язку з реалізацією свободи мирних зібрань в поствиборчий період, і припинити політичні репресії щодо громадян країни".

Що було раніше: Сапегу заарештували в Білорусі на два місяці, її помістили в слідчий ізолятор.

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