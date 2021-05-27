Снятую с Ryanair россиянку правозащитники признали политзаключённой
Правозащитники признали Софию Сапегу, которую в Беларуси сняли с самолета Ryanair, и еще четверых человек политзаключенными в связи с информацией о заключении под стражу из-за митингов.
Источник: правозащитный центр "Весна"
Дословно: "Мы оцениваем преследование Александра Храпко, Игоря Винокурова, Эдуарда Кудынюка, Александра Винярского, Софии Сапега, как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь и признаем их политическими заключенными.
В связи с этим мы требуем от властей Беларуси:
- Немедленно освободить из-под стражи политзаключенных Храпко, Винокурова, Кудынюка, Винярского, Сапегу и прекратить их уголовное преследование.
- Немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны".
Что было раньше: Сапегу арестовали в Беларуси на два месяца, ее поместили в следственный изолятор.
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Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали. Позднее стало известно, что Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, якобы совершенных с августа по сентябрь 2020 года.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
- Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире, в чатсности США и стран ЕС.
- 24 мая лидеры государств и правительств Евросоюза поручили союзным органам одобрить новый пакет секторальных экономических санкций против Беларуси и запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС как для прямых, так и для транзитных рейсов.
- Международная организация гражданской авиации (ICAO) 27 мая соберется из-за инцидента с самолетом Ryanair FR4978, который Беларусь принудительно посадила в своем аэропорту. Однако ряд авиакомпаний уже обходят небо над Беларусью.