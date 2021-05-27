Снятую с Ryanair россиянку правозащитники признали политзаключённой

Правозащитники признали Софию Сапегу, которую в Беларуси сняли с самолета Ryanair, и еще четверых человек политзаключенными в связи с информацией о заключении под стражу из-за митингов.

Источник: правозащитный центр "Весна"

Дословно: "Мы оцениваем преследование Александра Храпко, Игоря Винокурова, Эдуарда Кудынюка, Александра Винярского, Софии Сапега, как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь и признаем их политическими заключенными.

В связи с этим мы требуем от властей Беларуси:

Немедленно освободить из-под стражи политзаключенных Храпко, Винокурова, Кудынюка, Винярского, Сапегу и прекратить их уголовное преследование.

Немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны".

Что было раньше: Сапегу арестовали в Беларуси на два месяца, ее поместили в следственный изолятор.

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