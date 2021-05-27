Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кравчук: Мінськ не може бути майданчиком для переговорів по Донбасу

Четвер, 27 травня 2021, 11:43
Фото УП

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявляє, що Мінськ більше не може бути майданчиком для перемовин щодо вирішення ситуації на Донбасі через дії режиму Олександра Лукашенка.

Джерело: 24 канал

Пряма мова Кравчука: "Враховуючи ту ситуацію, ту диктаторську лінію, диктаторську поведінку, яку демонструє самопроголошений президент Лукашенко, ми не можемо розглядати питання про обговорення тих проблем, які називають мінським майданчиком".

Деталі: За його словами, наразі Україна шукає інший майданчик для перемовин по Донбасу. Щодо цього планують консультації з ОБСЄ.

Кравчук додав, що нині навіть фізично потрапити у столицю Білорусі неможливо, адже Україна припинила з країною авіасполучення.

Крім того, на його думку, Білорусь тепер не просто сусідня держава, а ще й сателіт Росії.

Читайте такожТероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом

Передісторія: 

  • Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією. Білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасувала всі рейси в Україну до 25 серпня, але гроші за квитки обіцяли повернути.
  • Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.
  • Такі дії викликані тим, що 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Теми: БілорусьКравчукДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоПорошенко проігнорував допит в СБУ: помчав "назустріч сонцю"

Кравчук: Мінськ не може бути майданчиком для переговорів по Донбасу

фотоНа Широкому Лані випробовують САУ "Богдана"

фото Прокуратура заявляє, що спіймала на хабарі керівників "Конча-Заспи" і Голосіївського парку

Лист про "бомбу" на Ryanair прийшов пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська – ЗМІ

2 мільйони українців одужали від COVID, 50 тисяч померли за час пандемії

Усі новини...
Білорусь
Зняту з Ryanair росіянку правозахисники визнали політв’язнем
Литва закрила свій повітряний простір для авіакомпаній Білорусі
Літак Air France, який мав летіти в обхід Білорусі, не пустили до Москви
Останні новини
13:38
Дія.City: ІТ-бізнес підтримує податкові ставки фінального законопроєкту
13:23
У Порошенка пояснили, чому він проігнорував допит СБУ
13:17
Лувр очолила жінка вперше за 228 років існування музею
13:06
картаОстанні дні травня будуть з дощем, градом і грозами
13:02
На стадіоні у Львові відкриють центр вакцинації від COVID-19
12:54
Щоб уникнути переслідувань: "Відкрита Росія" заявила про самоліквідацію
12:51
Tesla вивчає можливість купівлі заводу з виробництва чипів – FT
12:46
Естонія приєдналася до країн, які більше не прийматимуть рейси "Белавіа"
12:39
Чоловіка, який погрожував підірвати банк у центрі Києва, примусово лікуватимуть
12:36
Цьогоріч на велику приватизацію виставлять сім об’єктів – Шмигаль
Усі новини...