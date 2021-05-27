Кравчук: Мінськ не може бути майданчиком для переговорів по Донбасу

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявляє, що Мінськ більше не може бути майданчиком для перемовин щодо вирішення ситуації на Донбасі через дії режиму Олександра Лукашенка.

Джерело: 24 канал

Пряма мова Кравчука: "Враховуючи ту ситуацію, ту диктаторську лінію, диктаторську поведінку, яку демонструє самопроголошений президент Лукашенко, ми не можемо розглядати питання про обговорення тих проблем, які називають мінським майданчиком".

Деталі: За його словами, наразі Україна шукає інший майданчик для перемовин по Донбасу. Щодо цього планують консультації з ОБСЄ.

Кравчук додав, що нині навіть фізично потрапити у столицю Білорусі неможливо, адже Україна припинила з країною авіасполучення.

Крім того, на його думку, Білорусь тепер не просто сусідня держава, а ще й сателіт Росії.

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