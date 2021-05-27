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Кравчук: Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу

Четверг, 27 мая 2021, 11:43
Фото УП

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявляет, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по разрешению ситуации на Донбассе из-за действий режима Александра Лукашенко.

Источник: 24 канал

Прямая речь Кравчука: "Учитывая ту ситуацию, ту диктаторскую линию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Лукашенко, мы не можем рассматривать вопрос об обсуждении тех проблем, которые называют минской площадкой".

Детали: По его словам, сейчас Украина ищет другую площадку для переговоров по Донбассу. Относительно этого планируют консультации с ОБСЕ.

Кравчук добавил, что сейчас даже физически попасть в столицу Беларуси невозможно, ведь Украина прекратила со страной авиасообщение.

Кроме того, по его мнению, Беларусь теперь не просто соседнее государство, но и сателлит России.

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Предыстория: 

  • Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией. Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа, деньги за билеты обещали вернуть.
  • Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
  • Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь

Темы: БеларусьКравчукДонбасс


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