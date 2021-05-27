Кравчук: Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявляет, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по разрешению ситуации на Донбассе из-за действий режима Александра Лукашенко.

Источник: 24 канал

Прямая речь Кравчука: "Учитывая ту ситуацию, ту диктаторскую линию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Лукашенко, мы не можем рассматривать вопрос об обсуждении тех проблем, которые называют минской площадкой".

Детали: По его словам, сейчас Украина ищет другую площадку для переговоров по Донбассу. Относительно этого планируют консультации с ОБСЕ.

Кравчук добавил, что сейчас даже физически попасть в столицу Беларуси невозможно, ведь Украина прекратила со страной авиасообщение.

Кроме того, по его мнению, Беларусь теперь не просто соседнее государство, но и сателлит России.

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