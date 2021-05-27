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Брехати як дихати: ZN відповіло ОП на звинувачення після статті про "деолігархізацію"

Четвер, 27 травня 2021, 22:05

Редакція видання ZN.UA заявила, що реакція радника голови ОП Михайла Подоляка на статтю про законопроєкт про олігархів не змусить журналістів видати своє джерело та попросили не дякувати, якщо після їх матеріалу якість документу покращиться. 

Джерело: редакція ZN.UA для "Української правди"

Дослівно: "Михайлу Подоляку брехати як дихати. Якщо ОП хоче таким чином змусити ДТ видати джерело – не вийде. А якщо, знявши реакцію на свою хитро-убогу нормотворчість, команда Зеленського відкоригує законопроект, то ми тільки за. Не дякуйте".

Що передувало: Редакція ZN.UA ознайомилася із текстом проєкту закону "Про олігархів" і дійшла висновку, що з ним не все гаразд.

В Офісі президента заявили, що опублікований редакцією ZN.UA зміст законопроєкту про олігархів не відповідає тексту, який підготували в ОП. 

Передісторія:

  • У середині квітня президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт про олігархів
  • Пізніше Зеленський заявив, що закон про олігархів міститиме норму про заборону таємних зустрічей олігархів із представниками держави. 
  • Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в анонсованому законопроєкті буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.

Українська правда
Теми: медіаЗМІолігархиОфіс президента


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