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Врать как дышать: ZN ответило ОП на обвинения после статьи о "деолигархизации"

Четверг, 27 мая 2021, 22:05

Редакция издания ZN.UA заявила, что реакция советника председателя ОП Михаила Подоляка на статью о законопроекте об олигархах не заставит журналистов выдать свой источник и попросили не благодарить, если после их материала качество документа улучшится.

Источник: редакция ZN.UA для "Украинской правды"

Дословно: "Михаилу Подоляку врать как дышать. Если ОП хочет таким образом вынудить ЗН выдать источник – не получится. 

А если, сняв реакцию на своё хитро-убогое нормотворчество, команда Зеленского откорректирует законопроект, то мы только за. Не благодарите".

Что предшествовало: Редакция ZN.UA ознакомилась с текстом проекта закона "Об олигархах" и пришла к выводу, что с ним не все в порядке.

В Офисе президента заявили, что опубликованое редакцией ZN.UA содержание законопроекта об олигархах не соответствует тексту, который подготовили в ОП.

Предыстория:

  • 15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.
  • Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в анонсированном законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.
  • Позже Зеленский заявил, что закон об олигархах будет содержать норму о запрете тайных встреч олигархов с представителями государства.

Украинская правда
Темы: медиаСМИолигархиОфис президента


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