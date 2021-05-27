Примусова посадка літака у Мінську: ICAO проведе розслідування

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Мінську для затриманням двох пасажирів: опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.

Джерело: повідомлення ірландського уряду

Деталі: Відповідне рішення ухвалили на спеціально скликаному засіданні. В ірландському уряді вже схвалили цю ініціативу. Ірландія разом із Польщею та Литвою закликали до проведення розслідування.

Відомо, що на засідання ICAO були присутні представники 63 країн, зокрема і Білорусі. Декілька країн ЄС, також США та Велика Британія приєднались до заклику вживати негайних заходів для притягнення до відповідальності винних в інциденті.

Проміжний звіт організація має підготувати до 25 червня.

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