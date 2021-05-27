Примусова посадка літака у Мінську: ICAO проведе розслідування
Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Мінську для затриманням двох пасажирів: опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.
Джерело: повідомлення ірландського уряду
Деталі: Відповідне рішення ухвалили на спеціально скликаному засіданні. В ірландському уряді вже схвалили цю ініціативу. Ірландія разом із Польщею та Литвою закликали до проведення розслідування.
Відомо, що на засідання ICAO були присутні представники 63 країн, зокрема і Білорусі. Декілька країн ЄС, також США та Велика Британія приєднались до заклику вживати негайних заходів для притягнення до відповідальності винних в інциденті.
Проміжний звіт організація має підготувати до 25 червня.
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.