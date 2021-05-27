Принудительная посадка самолета в Минске: ICAO проведет расследование

Международная организация гражданской авиации (ICAO) решила провести расследование принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания двух пассажиров: оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Источник: сообщение ирландского правительства

Детали: Соответствующее решение было принято на специально созванном заседании. В ирландском правительстве уже одобрили эту инициативу. Ирландия вместе с Польшей и Литвой призвали к проведению расследования.

Известно, что на заседание ICAO присутствовали представители 63 стран, в том числе и Беларуси. Несколько стран ЕС, также США и Великобритания присоединились к призыву принимать немедленные меры для привлечения к ответственности виновных в инциденте.

Промежуточный отчет организация должна подготовить до 25 июня.

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