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Принудительная посадка самолета в Минске: ICAO проведет расследование

Четверг, 27 мая 2021, 23:34
Принудительная посадка самолета в Минске: ICAO проведет расследование
Иллюстративное фото

Международная организация гражданской авиации (ICAO) решила провести расследование принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания двух пассажиров: оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Источник: сообщение ирландского правительства

Детали: Соответствующее решение было принято на специально созванном заседании. В ирландском правительстве уже одобрили эту инициативу. Ирландия вместе с Польшей и Литвой призвали к проведению расследования.

Известно, что на заседание ICAO присутствовали представители 63 стран, в том числе и Беларуси. Несколько стран ЕС, также США и Великобритания присоединились к призыву принимать немедленные меры для привлечения к ответственности виновных в инциденте.

Промежуточный отчет организация должна подготовить до 25 июня.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.

Украинская правда

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Темы: авиаБеларусь
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