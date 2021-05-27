Принудительная посадка самолета в Минске: ICAO проведет расследование
Международная организация гражданской авиации (ICAO) решила провести расследование принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания двух пассажиров: оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.
Источник: сообщение ирландского правительства
Детали: Соответствующее решение было принято на специально созванном заседании. В ирландском правительстве уже одобрили эту инициативу. Ирландия вместе с Польшей и Литвой призвали к проведению расследования.
Известно, что на заседание ICAO присутствовали представители 63 стран, в том числе и Беларуси. Несколько стран ЕС, также США и Великобритания присоединились к призыву принимать немедленные меры для привлечения к ответственности виновных в инциденте.
Промежуточный отчет организация должна подготовить до 25 июня.
Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
- 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.