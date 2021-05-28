Білорусь ввела індивідуальні ліцензії для імпорту українських товарів

Білорусь запровадила на 6 місяців режим індивідуального ліцензування для імпорту низки українських товарів.

Джерело: торговий представник України Тарас Качка у Facebook

Пряма мова: "За оперативною інформацією, Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки Українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі".

Деталі: За даними Качки, таке рішення Ради міністрів Білорусі затвердила від 26 травня. Воно набуде чинності через 10 днів після публікації.

Торговий представник України заявив, що такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними, бо режим індивідуального ліцензування означає "ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі".

Він додав, що наразі Кабмін проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі.

Передісторія: