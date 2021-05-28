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Білорусь ввела індивідуальні ліцензії для імпорту українських товарів

П'ятниця, 28 травня 2021, 14:02
Білорусь ввела індивідуальні ліцензії для імпорту українських товарів
Фото Укрінформу

Білорусь запровадила на 6 місяців режим індивідуального ліцензування для імпорту низки українських товарів.

Джерело: торговий представник України Тарас Качка у Facebook

Пряма мова: "За оперативною інформацією, Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки Українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі".

Деталі: За даними Качки, таке рішення Ради міністрів Білорусі затвердила від 26 травня. Воно набуде чинності через 10 днів після публікації.

Торговий представник України заявив, що такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними, бо режим індивідуального ліцензування означає "ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі".

Він додав, що наразі Кабмін проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі.

Передісторія: 

  • Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.
  • Кабінет міністрів України також вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією. А з 29 травня заборонив повітряним суднам, зареєстрованим в Білорусі, використовувати повітряний простір України.
  • Такі дії викликані тим, що 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Українська правда

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Теми: БілорусьУкраїнаторгівляімпорт
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