Беларусь ввела индивидуальные лицензии для импорта украинских товаров
Беларусь ввела на 6 месяцев режим индивидуального лицензирования для импорта ряда украинских товаров.
Источник: торговый представитель Украины Тарас Качка в Facebook
Прямая речь: "По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель".
Детали: По данным Качки, такое решение Совет министров Беларуси утвердил 26 мая. Оно вступит в силу через 10 дней после публикации.
Торговый представитель Украины заявил, что такие действия являются необоснованными и дискриминационными, поскольку режим индивидуального лицензирования означает "ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь".
Он добавил, что сейчас Кабмин проводит консультации с производителями относительно устранения негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси.
Предыстория:
- Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
- Кабинет министров Украины также решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией. А с 29 мая запретил воздушным судам, зарегистрированным в Беларуси, использовать воздушное пространство Украины.
- Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.