Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Білорусь виганяють з Європейської спілки мовлення

П'ятниця, 28 травня 2021, 16:12

Європейська спілка радіомовлення і телебачення (EBU), яка серед іншого організовує пісенний конкурс Євробачення, вирішила зупинити членство в організації Білоруської державної телерадіокомпанії (БТРК).

Джерело: сайт спілки

Дослівно у відповідній заяві спілки: "EBU уважно стежила за придушенням свободи ЗМІ в Білорусі і постійно закликала БТРК, як свого члена, підтримувати наші основні цінності - свободу вираження поглядів, незалежність та прозорість.

Починаючи з проведення спірних виборів минулого літа, ми проводили кампанію із захисту незалежної журналістики та свободи вираження поглядів у країні. Ми публічно підтримали журналістів БТРК, які протестували проти втручання влади. Ми також спостерігали за ефіром БТРК та висловлювали свої занепокоєння її керівництву.

Протягом останніх тижнів нас особливо вразила трансляція інтерв’ю, очевидно отриманих під примусом.

Ми також відстежували інші трансляції БТРК з цього питання, які викликали інші серйозні та цілком виняткові занепокоєння.

У світлі цих безпрецедентних подій Виконавчий комітет не має жодної альтернативи, окрім як запропонувати призупинити членство БТРК в EBU".

Деталі: Білоруській ТРК дали два тижні на відповідь, перш ніж припинення її членства набуде чинності.

Білоруське опозиційне видання TUT.BY припустило, що без членства в Європейській спілці мовлення білоруси втратять трансляції багатьох спортивних змагань.

Наприклад, в Білорусі більше не зможуть транслювати світові форуми з легкої атлетики та біатлон. Саме EBU володіє правами на їх показ.

Також Белтелерадіокомпанія більше не зможе транслювати півфінали і фінали пісенного конкурсу "Євробачення".

Передісторія: 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній головний редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали.

Після цьго на державному телебаченні Білорусі опублікували відео із Протасевичем, на якому той начебто зізнався в організації масових заворушень у Мінську. Схоже відео показали і з Сапегою.

Батько Протасевича проаналізував це відео і дійшов висновку, що сина побили, а його поведінка невластива.

Українська правда
Теми: БілорусьЄвропателебаченняЗМІсанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ФотоПоліція проводить обшуки у навчальних центрах для моряків в Одесі – ЗМІ

Україна підготувала санкції проти прибічників режиму Лукашенка

Українського дипломата викликали в МЗС РФ через "спалення Кремля"

САП хоче забрати квартиру у нардепа Волинця

Білорусь ввела індивідуальні ліцензії для імпорту українських товарів

Лукашенко збирається вакцинувати українців: готує намети зі "Спутником"

Усі новини...
Білорусь
Сейм Польщі прийняв резолюцію з засудженням дій Білорусі щодо літака Ryanair
Путін обговорив стратегію захисту РФ через загрози навколо країни
Литва висилає двох білоруських дипломатів
Останні новини
20:53
В ОП не кажуть, чи є прогрес у перемовинах щодо зустрічі Зеленського і Путіна
20:40
У Британії не знайшли конфлікту інтересів у діях прем’єра при ремонті резиденції
20:31
Білорусь не планує припиняти поставки бензину А-95 в Україну, але може скоротити обсяги
20:15
Дібрались до мультиків: у РФ винесли попередження Disney
19:53
Україна дозволила Угорщині призначити генконсулів на Закарпатті
19:45
Гривня різко зміцніла до євро
19:27
На Київщині діє план перехоплення через втечу арештованого із суду
19:16
Білорусь помстилася Литві за висилку своїх дипломатів
19:03
ОВДП: Портфель іноземців протягом тижня зріс на понад 1 мільярд гривень
18:50
ФотоПоліція проводить обшуки у навчальних центрах для моряків в Одесі – ЗМІ
Усі новини...