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Білорусь виганяють з Європейської спілки мовлення

П'ятниця, 28 травня 2021, 16:12
Білорусь виганяють з Європейської спілки мовлення

Європейська спілка радіомовлення і телебачення (EBU), яка серед іншого організовує пісенний конкурс Євробачення, вирішила зупинити членство в організації Білоруської державної телерадіокомпанії (БТРК).

Джерело: сайт спілки

Дослівно у відповідній заяві спілки: "EBU уважно стежила за придушенням свободи ЗМІ в Білорусі і постійно закликала БТРК, як свого члена, підтримувати наші основні цінності - свободу вираження поглядів, незалежність та прозорість.

Починаючи з проведення спірних виборів минулого літа, ми проводили кампанію із захисту незалежної журналістики та свободи вираження поглядів у країні. Ми публічно підтримали журналістів БТРК, які протестували проти втручання влади. Ми також спостерігали за ефіром БТРК та висловлювали свої занепокоєння її керівництву.

Протягом останніх тижнів нас особливо вразила трансляція інтерв’ю, очевидно отриманих під примусом.

Ми також відстежували інші трансляції БТРК з цього питання, які викликали інші серйозні та цілком виняткові занепокоєння.

У світлі цих безпрецедентних подій Виконавчий комітет не має жодної альтернативи, окрім як запропонувати призупинити членство БТРК в EBU".

Деталі: Білоруській ТРК дали два тижні на відповідь, перш ніж припинення її членства набуде чинності.

Білоруське опозиційне видання TUT.BY припустило, що без членства в Європейській спілці мовлення білоруси втратять трансляції багатьох спортивних змагань.

Наприклад, в Білорусі більше не зможуть транслювати світові форуми з легкої атлетики та біатлон. Саме EBU володіє правами на їх показ.

Також Белтелерадіокомпанія більше не зможе транслювати півфінали і фінали пісенного конкурсу "Євробачення".

Передісторія: 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній головний редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали.

Після цьго на державному телебаченні Білорусі опублікували відео із Протасевичем, на якому той начебто зізнався в організації масових заворушень у Мінську. Схоже відео показали і з Сапегою.

Батько Протасевича проаналізував це відео і дійшов висновку, що сина побили, а його поведінка невластива.

Українська правда

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Теми: БілорусьЄвропателебаченняЗМІсанкції
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