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Беларусь выгоняют из Европейского вещательного союза

Пятница, 28 мая 2021, 16:12
Беларусь выгоняют из Европейского вещательного союза

Европейский вещательный союз (EBU), который среди прочего организует песенный конкурс Евровидение, решил прекратить членство в организации Белорусской государственной телерадиокомпании (БТРК).

Источник: сайт союза

Дословно в заявлении союза: "EBU внимательно следила за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывала БТРК, как своего члена, поддерживаться наших основных ценностей - свободы слова, независимости и прозрачности.

После проведения спорных выборов прошлым летом мы проводили кампанию по защите независимой журналистики и свободы слова в стране. Мы публично поддержали журналистов БТРК, которые протестовали против вмешательства властей. Мы также наблюдали за эфиром БТРК и выражали свою обеспокоенность ее руководству.

В течение последних недель нас особенно поразила трансляция интервью, очевидно полученных под принуждением.

Мы также отслеживали другие трансляции БТРК по этому вопросу, которые вызвали другие серьезные и вполне исключительные беспокойства.

В свете этих беспрецедентных событий Исполнительный комитет не имеет другой альтернативы, кроме как предложить приостановить членство БТРК в EBU".

Детали: Белорусской ТРК дали две недели на ответ, прежде чем прекращение ее членства вступит в силу.

Беларусское оппозиционное издание TUT.BY предположило, что без членства в Европейском вещательном союзе беларусы лишатся трансляций многих спортивных соревнований.

Например, в Беларуси больше не смогут транслировать мировые форумы по легкой атлетике и биатлон. Именно EBU владеет правами на их показ.

Также Белтелерадиокомпания больше не сможет транслировать полуфиналы и финалы песенного конкурса "Евровидение".

Предыстория: 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали.

После этого на государственном телевидении Беларуси опубликовали видео с Протасевичем, на котором тот якобы сознается в организации массовых беспорядков в Минске. Похожее видео показали и с Сапегой.

Отец Протасевича проанализировал видео и пришел к выводу, что сына били, а его поведение странное.

Украинская правда

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Темы: БеларусьЕвропателевидениеСМИсанкции
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