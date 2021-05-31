Літак Ryanair сів в аеропорту Берліна: повідомили про бомбу
Понеділок, 31 травня 2021, 11:01
Літак авіакомпанії Ryanair, що виконував рейс із Дубліна до Кракова, 30 травня здійснив незаплановану посадку в аеропорту Берліна через повідомлення про бомбу на борту.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на dpa
Деталі: Літак Ryanair зі 160 пасажирами приземлився в аеропорту Берліна близько 20:00 за місцевим часом 30 травня.
Його відправили на стоянку далі від терміналу. Пасажирів висадили, а їхній багаж правоохоронці зі службовими собаками обстежували спочатку біля літака, а згодом у будівлі терміналу.
У поліції зазначили, що інформацію оприлюднили не відразу "з оперативних міркувань".
Деталі уточнюються.
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.
- Кабінет міністрів України також вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією. А з 29 травня заборонив повітряним суднам, зареєстрованим в Білорусі, використовувати повітряний простір України.