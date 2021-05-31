Літак Ryanair сів в аеропорту Берліна: повідомили про бомбу

Літак авіакомпанії Ryanair, що виконував рейс із Дубліна до Кракова, 30 травня здійснив незаплановану посадку в аеропорту Берліна через повідомлення про бомбу на борту.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на dpa

Деталі: Літак Ryanair зі 160 пасажирами приземлився в аеропорту Берліна близько 20:00 за місцевим часом 30 травня.

Його відправили на стоянку далі від терміналу. Пасажирів висадили, а їхній багаж правоохоронці зі службовими собаками обстежували спочатку біля літака, а згодом у будівлі терміналу.

У поліції зазначили, що інформацію оприлюднили не відразу "з оперативних міркувань".

Деталі уточнюються.

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