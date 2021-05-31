Самолет Ryanair сел в аэропорту Берлина: сообщили о бомбе

Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Дублина в Краков, 30 мая совершил незапланированную посадку в аэропорту Берлина из-за сообщения о бомбе на борту.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на dpa

Детали: Самолет Ryanair со 160 пассажирами приземлился в аэропорту Берлина около 20:00 по местному времени 30 мая.

Его отправили на стоянку дальше от терминала. Пассажиров высадили, а их багаж правоохранители со служебными собаками обследовали сначала у самолета, а затем в здании терминала.

В полиции отметили, что информацию обнародовали не сразу "по оперативным соображениям".

Детали уточняются.

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