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Самолет Ryanair сел в аэропорту Берлина: сообщили о бомбе

Понедельник, 31 мая 2021, 11:01
Фото с Facebook Ryanair

Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Дублина в Краков, 30 мая совершил незапланированную посадку в аэропорту Берлина из-за сообщения о бомбе на борту.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на dpa

Детали: Самолет Ryanair со 160 пассажирами приземлился в аэропорту Берлина около 20:00 по местному времени 30 мая.

Его отправили на стоянку дальше от терминала. Пассажиров высадили, а их багаж правоохранители со служебными собаками обследовали сначала у самолета, а затем в здании терминала.

В полиции отметили, что информацию обнародовали не сразу "по оперативным соображениям".

Детали уточняются.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
  • Кабинет министров Украины также решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией. А с 29 мая запретил воздушным судам, зарегистрированным в Беларуси, использовать воздушное пространство Украины.

Темы: Германияавиа


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