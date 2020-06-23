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Суд скасував підозру нападнику на Стерненка

Вівторок, 23 червня 2020, 11:31
Фото з Facebook Стерненка

Печерський районний суд Києва скасував підозру Івану Кузнецову, який був одним із нападників на екслідера одеського осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка і загинув під час нападу.

Джерело: Стерненко та ексзаступник голови Адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов, адвокати якого представляють інтереси родичів загиблого Кузнєцова, в Telegram

Пряма мова Стерненка: "Вчора суддя Печерського районного суду (В’ячеслав – ред.) Підпалий на прохання адвоката Портнова і за сприяння Авакова скасував підозру Івану Кузнецову, який за $1000 напав на мене біля мого дому".

Пряма мова Портнова: "За зверненням наших адвокатів, суд визнав незаконною і скасував підозру, вручену посмертно Івану Кузнєцову – жертві… Стерненка, 1995 р.н., підозрюваного в умисному вбивстві…".

Деталі: За словами Портнова, це судове рішення "руйнує версію слідства, що вбивця захищався від нападу і створює прямі підстави для зміни кваліфікації підозри фігуранту".

Він також додав, що його команда буде домагатися перекваліфікації справи "на умисне вбивство з особливою жорстокістю, що передбачає довічне позбавлення волі".

Стерненко у свою чергу додав, що 23 червня суддя Шевченківського районного суду Віталій Циктіч не дав дозвіл на затримання спільника Кузнецова Олександра Ісайкула, який 17 березня 2019 року втік з України.

Він також нагадав, що апеляція на його арешт буде 26 червня.

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Передісторія:

Українська правда
Теми: Стерненкосудвбивство


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