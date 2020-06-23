Суд скасував підозру нападнику на Стерненка
Печерський районний суд Києва скасував підозру Івану Кузнецову, який був одним із нападників на екслідера одеського осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка і загинув під час нападу.
Джерело: Стерненко та ексзаступник голови Адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов, адвокати якого представляють інтереси родичів загиблого Кузнєцова, в Telegram
Пряма мова Стерненка: "Вчора суддя Печерського районного суду (В’ячеслав – ред.) Підпалий на прохання адвоката Портнова і за сприяння Авакова скасував підозру Івану Кузнецову, який за $1000 напав на мене біля мого дому".
Пряма мова Портнова: "За зверненням наших адвокатів, суд визнав незаконною і скасував підозру, вручену посмертно Івану Кузнєцову – жертві… Стерненка, 1995 р.н., підозрюваного в умисному вбивстві…".
Деталі: За словами Портнова, це судове рішення "руйнує версію слідства, що вбивця захищався від нападу і створює прямі підстави для зміни кваліфікації підозри фігуранту".
Він також додав, що його команда буде домагатися перекваліфікації справи "на умисне вбивство з особливою жорстокістю, що передбачає довічне позбавлення волі".
Стерненко у свою чергу додав, що 23 червня суддя Шевченківського районного суду Віталій Циктіч не дав дозвіл на затримання спільника Кузнецова Олександра Ісайкула, який 17 березня 2019 року втік з України.
Він також нагадав, що апеляція на його арешт буде 26 червня.
Читайте також: Підозра року. Пояснюємо версію слідства у справі Стерненка
Справа Стерненка: Пояснюємо позицію захисту
Майдан, наркотики, Аваков та інші війни Сергія Стерненка
Передісторія:
- У 2018 році на колишнього лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня, загинув нападник. Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
- 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали на Стерненка, оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнєцова.
- Вранці 11 червня до Стерненка прийшли правоохоронці із ухвалою суду про примусовий привід до СБУ. Того ж дня йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.
- 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.
- 16 червня Стерненкові змінили місце домашнього арешту.