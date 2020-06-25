Стерненко: 2 тижні тому повідомили про підозру – і вже завершили "слідство"

Активіст Сергій Стерненко заявляє, що Служба безпеки України вже завершила досудове розслідування провадження, в якому звинувачує його в умисному вбивстві Івана Кузнєцова під час нападу на активіста у травні 2018 року.

Джерело: повідомлення Стерненка у Facebook

Деталі: У документі від СБУ, який оприлюднив активіст, йдеться про те, що Стерненкові відкрито доступ до матеріалів за двома звинуваченнями: умисне вбивство (ч. 1. ст 115 ККУ) та незаконне поводження зі зброєю – а саме носіння ножа без законного дозволу (ч. 2. ст 263 ККУ).

Пряма мова: "Більше пекла! Сьогодні слідчий СБУ мені повідомив, що досудове розслідування у справі щодо мого самозахисту завершене! Це відбулось за дорученням прокурора Бозовуляка, підконтрольного Венедіктовій.

Рівно 2 тижні тому мені повідомили про підозру, а вже сьогодні (навіть коли ми не встигли оскаржити ані запобіжний, ані саму підозру) "слідство" завершують і будуть передавати справу до суду. Скоріш за все, до одеського суду. До міста, яким керує замовник нападів на мене.

За цей час не було проведено ЖОДНИХ слідчих дій. При тому що коли прокурор просив мені дати арешт, він посилався якраз на те, що є різні ризики, бо їм треба було провести ряд слідчих дій. Вже все, не треба.

А за 12 днів до повідомлення мені про підозру генпрокурор Венедіктова на каналі Ахметова "Україна24" заявила що справу проти мене треба передавати до суду, а там вже хай розбираються. Того самого упередженого одеського суду. І це прямо свідчить на те, що Венедіктова протиправно втручалась в хід слідства та тиснула на прокурорів".

Інші подробиці: Стерненко переконаний, що такий поспіх та суперечливість позицій прокурора означає, що Офіс Генпрокурора за сприяння міністра внутрішніх справ Арсена Авакова планують його "якнайшвидше засудити за те, що не помер".

Він нагадав, що 26 червня об 11:00 у Київському апеляційному суді відбудеться розгляд скарг його захисту на рішення судді Шевченківського райсуду Києва Володимира Бугіля щодо домашнього арешту Стерненка.

Цьому передувало: 11 червня Сергію Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві, а 15 червня Шевченківський райсуд Києва відправив його під цілодобовий домашній арешт, відмовивши у взятті на поруки. Згодом йому змінили адресу перебування на цілодобовому домашньому арешті: не місце реєстрації в Одесі, а місце проживання у Києві.

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Справа Стерненка: Пояснюємо позицію захисту

Передісторія:

Сергій Стерненко колись очолював одеський осередок "Правого сектора". У 2018 році на нього було три замахи: 7 лютого, 1 травня і 24 травня – під час третього нападу загинув нападник Іван Кузнєцов. Стерненко стверджував, що захищався, але поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство.

На початку квітня 2020 року колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що генпрокурор Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.

Венедіктова заявляла, що підозру Стерненку буде оголошено, питання лише у кваліфікації.

15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектора", оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнєцова.

Після цього Печерський райсуд Києва скасував підозру Кузнецову, а Шевченківський райсуд не дав дозвіл на затримання спільника Кузнецова – Олександра Ісайкула, який 17 березня 2019 року втік з України.

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