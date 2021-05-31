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Регіональний статус російської у Миколаєві оскаржують в суді

Понеділок, 31 травня 2021, 18:25
Регіональний статус російської у Миколаєві оскаржують в суді

Миколаївська прокуратура оскаржує рішення міської ради Миколаєва щодо надання російській мові статусу регіональної. 

Джерело: пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови

Деталі: Прокуратура направила позовну заяву до Миколаївського окружного адміністративного суду. У ній просять суд визнати протиправним та нечинним рішення Миколаївської міської ради від 21.08.2012, який російській мові надали статус регіональної. 

Про це йдеться у листі Миколаївської обласної прокуратури у відповідь на звернення Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

За його словами, депутати міської ради неодноразово ігнорували питання скасування цього рішення, хоча мали це зробити у шестимісячний термін з дня набрання чинності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" – тобто півтора роки тому. 

Саме тому Уповноважений вже двічі звертався до прокуратури, вимагаючи забезпечити скасування рішення у судовому порядку.

Кремінь додав, що чинними залишаються рішення щодо функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської обласних рад, Болградської міської та районної рад Одеської області, Волоківської, Тарасівецької, Прутської, Великобудської та Острицької сільських рад Закарпатської області.

Що передувало: Миколаївська міська рада 20 травня не змогла скасувати постанову від 2012 року "Про надання російській мові статусу регіональної в місті Миколаєві".

За скасування проголосували лише 23 депутати при 28 необхідних.

Нагадаємо:

  • 6 квітня в Запорізькій області суд скасував рішення про визнання російської мови регіональною.
  • 3 грудня 2020 року Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправним та нечинним рішення Одеської обласної ради про визначання в Одеській області російської мови як регіональної.

Українська правда
Теми: моваМиколаїв
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