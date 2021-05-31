Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Регіональний статус російської у Миколаєві оскаржують в суді

Понеділок, 31 травня 2021, 18:25

Миколаївська прокуратура оскаржує рішення міської ради Миколаєва щодо надання російській мові статусу регіональної. 

Джерело: пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови

Деталі: Прокуратура направила позовну заяву до Миколаївського окружного адміністративного суду. У ній просять суд визнати протиправним та нечинним рішення Миколаївської міської ради від 21.08.2012, який російській мові надали статус регіональної. 

Про це йдеться у листі Миколаївської обласної прокуратури у відповідь на звернення Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

За його словами, депутати міської ради неодноразово ігнорували питання скасування цього рішення, хоча мали це зробити у шестимісячний термін з дня набрання чинності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" – тобто півтора роки тому. 

Саме тому Уповноважений вже двічі звертався до прокуратури, вимагаючи забезпечити скасування рішення у судовому порядку.

Кремінь додав, що чинними залишаються рішення щодо функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської обласних рад, Болградської міської та районної рад Одеської області, Волоківської, Тарасівецької, Прутської, Великобудської та Острицької сільських рад Закарпатської області.

Що передувало: Миколаївська міська рада 20 травня не змогла скасувати постанову від 2012 року "Про надання російській мові статусу регіональної в місті Миколаєві".

За скасування проголосували лише 23 депутати при 28 необхідних.

Нагадаємо:

  • 6 квітня в Запорізькій області суд скасував рішення про визнання російської мови регіональною.
  • 3 грудня 2020 року Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправним та нечинним рішення Одеської обласної ради про визначання в Одеській області російської мови як регіональної.

Українська правда
Теми: моваМиколаїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО відреагував на плани РФ зі створення нових військових з'єднань

Литва оголосила Шарія персоною нон-ґрата - джерела

Апеляційний суд виправдав Стерненка за статтею про розбій і дав умовний термін

Росія вирішила посилити армію біля кордону з Україною та ЄС

У РФ заявили про "зняття водної блокади" окупованого Криму

Зустріч Байдена та Путіна: Росія обіцяє США "некомфортні сигнали"

Усі новини...
мова
Суд визнав протиправною "регіональну мову" в Харкові 
Мовний закон: до омбудсмена надійшло понад 1300 повідомлень про порушення
Остап Українець: Твоя індивідуальна українська мова не має бути такою, як вимагає неіснуючий "золотий стандарт"
Останні новини
21:37
Новини 31 травня: Шарія оголосили персоною нон грата, Стерненка частково виправдали
21:34
Енергомитниця не дозволяє "Нафтогазу" використовувати "трубу Медведчука"
21:30
Шарій оскаржив рішення Литви відібрати у нього статус біженця
21:24
Офіційний курс: гривня ослабла до євро
21:16
ФотоБізнес-партнери влаштували стрілянину у Києві: один з них перебуває у розшуку
20:45
Росія продовжить заборону на польоти в Туреччину
20:40
Меркель і Макрон вважають неприйнятним стеження між західними союзниками
20:35
Виробники нафтопродуктів можуть вийти на потрібний обсяг за 10 днів – Міненерго
20:19
Вакцину Pfizer схвалили для підлітків в Європі
19:50
Румунія з 1 червня пом’якшує в’їзд для іноземців з третіх країн
Усі новини...