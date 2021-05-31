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Региональный статус русского языка в Николаеве обжалуют в суде

Понедельник, 31 мая 2021, 18:25

Николаевская прокуратура обжалует решение городского совета Николаева о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Источник: пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка

Детали: Прокуратура направила исковое заявление в Николаевский окружной административный суд. В нем просят суд признать противоправным и недействительным решения Николаевского городского совета от 21.08.2012, которым русскому языку предоставили статус регионального.

Об этом говорится в письме Николаевской областной прокуратуры в ответ на обращение Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня.

По его словам, депутаты городского совета неоднократно игнорировали вопрос отмены этого решения, хотя должны были это сделать в шестимесячный срок со дня вступления в силу Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" – то есть полтора года назад.

Именно поэтому Уполномоченный уже дважды обращался в прокуратуру, требуя обеспечить отмену решения в судебном порядке.

Кремень добавил, что сейчас действуют решения по функционированию региональных языков Днепропетровского и Луганского областных советов, Болградского городского и районного советов Одесской области, Волоковского, Тарасовецкого, Прутского, Великобудського и Острицького сельских советов Закарпатской области.

Что предшествовало: Николаевский городской совет 20 мая не смог отменить постановление от 2012 года "О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве".

За отмену проголосовали лишь 23 депутата при 28 необходимых.

Напомним:

  • 6 апреля в Запорожской области суд отменил решение о признании русского языка региональным.
  • 3 декабря 2020 Одесский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решения Одесского областного совета о определения в Одесской области русского языка как регионального.

Украинская правда
Темы: языкНиколаев


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