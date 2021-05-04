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У Польщі після локдауну повністю відкрилися торгові центри

Вівторок, 4 травня 2021, 09:49
У Польщі після локдауну повністю відкрилися торгові центри
Фото 193land.com

У Польщі з 4 травня в рамках нового послаблення карантину дозволили роботу усіх магазинів у торгових центрах, за умови дотримання заходів безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Відвідувачі і працівники усіх магазинів зобов’язані носити маски, відвідувачам необхідно надавати одноразові рукавички та антисептик. У магазинах площею до 100 квадратних метрів може перебувати не більше однієї особи на 15 квадратних метрів площі, а більших – однієї на 20 метрів площі.

Водночас, фудкорти у торгових центрах поки продовжать продавати страви лише з собою.

Адміністрація центрів зобов’язана проводити багаторазову дезінфекцію усіх поверхонь, яких часто торкаються покупці, та розміщувати інформаційні стенди й аудіонагадування про необхідність дотримуватися дистанції і правильно мити руки.

Також з 4 травня відновлюють роботу мистецькі галереї та музеї.

Як раніше оголосили в уряді, з 15 травня ресторани зможуть приймати відвідувачів на відкритих майданчиках, а з 29 травня – і в приміщеннях, з заповненням не більше 50% місць. Тоді ж з 50% заповнення зможуть відкритися кінотеатри і театри.

Також з цієї дати дозволять організацію весіль та інших святкувань за участі не більше 50 гостей. 

Нагадаємо, з 26 квітня у Польщі частково відновили очне навчання школярі 1-3 класів, також відкрилися перукарні і салони краси. З 19 квітня відкрили дитсадки, ясла та дошкільні класи. 

Щоденний приріст хворих на коронавірус продовжує знижуватися. Якщо на піку весняної хвилі реєстрували до 35 тисяч заражень за добу, на минулому тижні найвищий показник був меншим 9 тисяч випадків.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщакарантинкоронавірус
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